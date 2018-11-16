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Altındağ Zabıtası dilencilere nefes aldırmadı

Bölge halkının huzurunu sağlamak için denetimlerine devam eden Altındağ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, dilencilere yönelik bir operasyon daha düzenledi.

Altındağ'ın tamamını kapsayan operasyonda vatandaşın duygularını istismar eden dilencilere göz açtırılmadı. Özellikle hastane önlerinde dilenerek halkın duygularını hiçe sayan dilenciler, Dilenci Barınma Evi'ne gönderildi.


Altındağ Zabıtası yine iş başında


Dilencilerin yoğun olarak gözlendiği noktaları tespit eden Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kısa süre içerisinde yaklaşık 15 dilenciye cezai işlem uyguladı. Zabıta personelleri, özellikle halkın yoğun olduğu hastane önlerinde dilencilere göz açtırmadı. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde dilenerek hasta ve hasta yakınlarını rahatsız eden dilenciler, zabıtanın operasyonundan nasibini aldı. Hastane önlerinde vatandaşın içinde bulunduğu zor durumlardan yararlanmak isteyen dilenciler, Dilenci Barınma Evi'ne bırakıldı.


Altındağ Belediyesi Zabıta Müdürü Süleyman Onaycı, bölge halkına daha huzurlu yaşam alanları sunmak için çalıştıklarını söyledi. Altındağ Belediyesi olarak halkın huzurunu her şeyden önde tuttuklarını vurgulayan Onaycı, gece gündüz demeden bu doğrultuda çalıştıklarını aktardı.

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