Altındağ zabıtası hastane kantinlerini denetledi

Hastaneler bölgesinde yer alan Altındağ Belediyesi, bu kez de hastane kantinlerini denetledi. Binlerce hastanın ve hasta yakınının alışveriş yaptığı kantinler sıkı bir denetimden geçti.

Altındağ Belediyesi için halk sağlığı her şeyden önemli Çalışmalarını bu amaç doğrultusunda gerçekleştiren Altındağ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, sağlıksız gıdaya geçit vermiyor.

30 kişilik zabıta ekibinin bu seferki rotası hastane kantinleri oldu. Hijyen konusunda gerekli hassasiyeti göstermeyen bazı kantinlere tutanak tutuldu. Açıkta ürün satan işletme sahiplerine de yasa gereği ceza kesildi. Ruhsat ve gerekli bazı evraklar konusunda da ihmalkar davranan işletmelere gerekli uyarılar yapıldı.

“Denetimlerimiz sürecek”

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, “Bu denetimlerdeki amacımız halk sağlığını tehdit eden unsurları ortadan kaldırmak” diye konuştu. Hastanelerde, okullarda ve halka açık diğer tüm alanlarda tüketilen gıdaların sağlıksız ortamlarda satılabildiğine dikkat çeken Başkan Tiryaki, bu durumun birçok sağlık problemini de beraberinde getirdiğini belirtti. Başkan Tiryaki, Altındağ Belediyesi olarak yaptıkları denetimler sonucunda bu olumsuz durumun önüne geçmek istediklerinin altını çizdi.