Diğer
Kategoriler
16 Ağustos 2018 09:22

Altındağ zabıtasından bayram denetimi

Halk sağlığını en ön planda tutan Altındağ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesi denetimlerini sıklaştırdı.

Altındağ zabıtasından bayram denetimi

16 Ağustos 2018 09:22

Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe genelindeki pastaneleri denetledi.


Halk sağlığını tehdit edecek unsurları ortadan kaldıran Zabıta Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesi vatandaşın yüreğine su serpti. Zabıta ekipleri, muhtemel sağlık sorunlarına yol açabilecek durumlara anında müdahale etti. Yasa gereği işletmelerde bulunması zorunlu evrakları kontrol eden ekipler, ruhsatları da inceledi. Zabıta Müdürlüğü, işletmelerin iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, teftiş defteri ile ilan, reklam ve vergi levhası tasdiklerine baktı. İncelemeler, pastanelerin imalat bölümünde devam etti. Evrakları bulunmayan ya da eksik olan iş yerlerine cezai işlem uygulandı. Marketlerdeki bayram şekerleri ve çikolatalar da denetimlerden nasibini aldı. Bayram şekerlerinin son kullanma tarihleri ve bayat olup olmadıkları titizlikle incelendi.



“Bayramda da görev başındayız”


Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, denetimler hakkında şu açıklamayı yaptı. “Bu denetimler, sadece bayram öncesi yapılmıyor. Altındağ zabıtamız özveriyle 7 gün 24 saat kesintisiz çalışıyor. Tüm şikâyetler ekiplerimizce mutlaka değerlendiriliyor. Halkımız, 507 00 55 numaralı telefondan ya da zabita@altindag.bel.tr adresinden de toplumun huzurunu kaçıran davranışları bize bildirebilir.”




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Sıcak
    33°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç