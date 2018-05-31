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31 Mayıs 2018 11:42

Altındağ’a 5 yeni spor tesisi

Altındağlı vatandaşların hayatını değiştirecek yatırımlara imza atan Altındağ Belediyesi, çocuklar ve gençler başta olmak üzere tüm Altındağlıların rahatça faydalanacakları 5 yeni spor merkezini daha hizmete sunuyor.

Altındağ’a 5 yeni spor tesisi

31 Mayıs 2018 11:42


Bir futbol sahası ve 500 kişilik kapalı tribünü ile Ulubey Spor Tesisi, halı saha ve bir basketbol sahasına sahip Doğantepe Spor Tesisi, 14 bin metrekare alan üzerine kurulan iki halı saha ve bir basketbol sahası ile Karacaören Spor Tesisi mahalle sakinleri tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Toplam 2 bin 480 metrekare alanda 800 metrekarelik doğal buzun bulunduğu Ali Ersoy Buz Pateni Pisti ve Altınköy Açık Hava Müzesi arazisi içinde yer alan at maneji ise Altındağlıların yanı sıra Başkentlilerin ihtiyaçlarına da cevap vermeye hazırlanıyor.



“Spor yapmak kişinin yaşam kalitesini yükseltir”


Pek çok Avrupa ülkesinde 6 yaşında çocukların yüzme öğrendiğini, çocukların küçük yaşlardan itibaren at bindiğini ve sporun farklı dallarıyla tanışma imkanı bulduğunu söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, “Altındağ için kurduğumuz hayaller de bu yönde. Altındağlı çocukların küçük yaşlardan itibaren spor yapmasını, sokaklarda boşa vakit harcamamasını, zararlı alışkanlıklardan uzak durmalarını, beden ve ruh sağlıklarını korumalarını istiyoruz” dedi.


Sporun yaşam standartlarını yükselttiğini ve kaliteli bir hayat sağladığını vurgulayan Başkan Tiryaki, hem modern hem de tam donanımlı tesisler hayata geçirdiklerini sözlerine ekledi.




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