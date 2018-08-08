Altındağ’a 6 yeni spor tesisi

Ulubey, Doğantepe ve Karacaören mahallelerine yapılan çok kapsamlı spor tesisleri tamamlanırken, Beşikkaya Mahallesi’ne yapılan at maneji ve Ali Ersoy Mahallesi’ne yapılan buz pateni pisti ise açılmak için gün sayıyor.

Bir futbol sahası ve 500 kişilik kapalı tribünü ile Ulubey Spor Tesisi, halı saha ve 1 basketbol sahasına sahip Doğantepe Spor Tesisi, 14 bin metrekare alan üzerine kurulan 2 halı saha ve bir basketbol sahası ile Karacaören Spor Tesisi mahalle sakinleri tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Karacaören Mahallesi’ne yapılan spor tesisi, 9 Ağustos tarihinde törenle hizmete açılacak.

Toplam 2 bin 480 metrekare alanda 800 metrekarelik doğal buzun bulunduğu Ali Ersoy Buz Pateni Pisti ve Altınköy Açık Hava Müzesi arazisi içinde yer alan at maneji ise Altındağlıların yanı sıra Başkentlilerin ihtiyaçlarına da cevap vermeye hazırlanıyor.

Karapürçek Mahallesi’nde 28 bin metrekare alan üzerine kurulacak tesisle Altındağ sporun beşiği haline gelecek. 2 halı sahayı, 2 tenis, 2 basketbol ve 2 voleybol sahasını bünyesinde bulunduracak olan tesisin yapımına başlandı.

"Spor yapmak kişinin yaşam kalitesini yükseltir"

Pek çok Avrupa ülkesinde 6 yaşında çocukların yüzme öğrendiğini, çocukların küçük yaşlardan itibaren at bindiğini ve sporun farklı dallarıyla tanışma imkanı bulduğunu söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, "Altındağ için kurduğumuz hayaller de bu yönde. Altındağlı çocukların küçük yaşlardan itibaren spor yapmasını, sokaklarda boşa vakit harcamamasını, zararlı alışkanlıklardan uzak durmalarını, beden ve ruh sağlıklarını korumalarını istiyoruz" dedi.

Sporun yaşam standartlarını yükselttiğini ve kaliteli bir hayat sağladığını da vurgulayan Başkan Tiryaki, hem modern hem de tam donanımlı tesisler hayata geçirdiklerini sözlerine ekledi.