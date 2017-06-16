Altındağ’a “Buz Pateni Sarayı” yapılıyor

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, “Altındağ’da artık gülen mutlu yüzler var. Gelecek için hayal kuran insanlar var. En önemlisi gönüllerde umut var. Geçmişte gecekonduda doğan ve hayalleri olmayan çocuklar, artık buz sporları ile tanışacak” ifadelerini kulladı.

Altındağ’a gerçek buzdan yapılan toplam 4 bin metre kare büyüklüğündeki Buz Pateni Sarayı’nın temeli Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki tarafından atıldı. 2004 yılından önce yüzde 85’i gecekondu, yüzde 70’i imarsız olan Altındağ’da, son 10 yılda uygulanan doğru politikalarla gelinen nokta her geçen gün ileriye taşınıyor. Türkiye’ye örnek projelere imza atılan Altındağ’da olmaz denilenler oluyor, hayal denilenler gerçekleşiyor. Ali Ersoy Mahallesi’nde yapımına başlanan Buz Pateni Sarayı ile Altındağ, Ankara’da buz sporlarının yapılabileceği en büyük merkezlerden birine kavuşuyor. Yarı olimpik Buz Pateni Sarayı’nda 900 metrekare büyüklüğünde buz pisti yer alacak. Pistin aynı zamanda ikiye bölünebileceği tesiste, 150 kişilik tribün ve kafeterya bulunacak. Tesisin 2018 yılında bitirilerek hizmete açılması planlanıyor.

Dualarla gerçekleşen temel atma törenine AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Ahmet Karaca ile ilçe teşkilatı üyeleri, Altındağ Belediyesi meclis üyeleri, başkan yardımcıları, birim müdürleri, mahalle muhtarı ve bölge halkı katıldı. Türkiye’de son yıllarda buz sporlarına ilginin arttığına dikkat çeken Başkan Tiryaki, Buz Pateni Sarayı’nda gerçek buz kullanılacağını belirterek şunları söyledi:

“Amacımız, çocuklarımızı ve gençlerimizi kötü alışkanlıklardan ve tehlikelerinden koruyarak onları farklı spor dalları ile tanıştırmak. Aynı mahallede üç yıl önce büyük bir yüzme havuzu ve spor kompleksini hizmete açmıştık. Şimdi de yanına buz pateni sarayı yapıyoruz. Altındağ’da gerçekleştirdiğimiz projelerle Altındağlıları sanatla, kültürle, tarihle ve sporla buluşturuyoruz. Değişime ayak uydurabilen ve bunu sürdürülebilir hale getiren kurumlar başarıya ulaşıyor. Geleceği şekillendirecek vizyonu olan kurum ve kuruluşlar değişimi doğru yönetmeyi başarıyorlar. Bu da kuşkusuz kurumun marka değerini oluşturuyor. Bugün Altındağ Belediyesi, hem Ankara’da hem Türkiye’de bir marka oldu. 15 günde bir yaptığımız açılışlarla, marka projelerimizle Altındağ’da bir önceki yıldan daha büyük işlere imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Marka projelerimizden biri de Buz Pateni Sarayı olacak."