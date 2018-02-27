Altındağ’da 2017 yılında rekor yatırım

1 yılda 140 milyon TL’lik yatırım yapan Altındağ Belediyesi, bütçesinin hemen hemen yarısını yatırım için harcadı.

2017 yılında Altındağ’da 727 kişi tapu sahibi olurken, bu zamana kadar tapu sahibi olanların sayısı 15 bine yaklaştı. Başkan Veysel Tiryaki’nin göreve gelmesinden bu yanan bir tek kaçak yapı yapılmasına izin vermeyen Altındağ Belediyesi, yıkımlarını da sürdürdü. Son bir yılda bin 686 gecekondu yıkımı gerçekleştirildi. Altındağ’da bu zamana kadar yıkımı gerçekleştirilen gecekondu sayısı ise 45 bini geçti.

27 kilometre yeni yol, 115 bin ton asfalt

2017 yılında 27 kilometre yeni yol açan Altındağ Belediyesi, toplamda 401 kilometre yeni yol açmış oldu. Yani Altındağ’da Ankara-İstanbul arası mesafe kadar yol açımı gerçekleştirildi. Açılan yolların asfalt ve bakım onarım çalışmalarına da büyük özen gösteren Altındağ Belediyesi, 1 yılda 115 bin ton asfalt döktü, 62 bin 313 metrekare bordür ve 56 bin 912 metrekare tretuvar döşemesi gerçekleştirdi. Yaya kaldırımlarında engelli vatandaşlar da unutulmayarak, 14 bin 629 metrekare görme engelliler için sarı taş döşendi.

Altındağ’da yıllardır devam eden kentsel dönüşüm projeleri ise büyük bir hızla devam etti. Çinçin 4’üncü etap kentsel dönüşüm projesinde sona yaklaşılırken, Cin Deresi, Örnek Mahallesi Telsizler Blokları, Türk-İş Blokları gibi dönüşüm alanlarında ise süreç işliyor. 2017 yılında Ulubey, Beşikkaya ve Battalgazi mahallelerine yapılan Aile Sağlığı Merkezleri hizmete girerken, Beşikkaya 112 Acil Servis İstasyonu da hizmete başladı. Battalgazi, Karapürçek, Siteler, Gülpınar ve Karacaören mahallelerine yapılan 112 Acil Servis İstasyonları ile Çamlık ve Karapürçek Aile Sağlığı Merkezleri’nin ise inşaatları tamamlandı.

Gösterişten uzak ve küçük mahalle camileri yapan Altındağ Belediyesi, 2017 yılında bu camilere yenilerini ekledi. Feridun Çelik Mahallesi’ne yapılan İmam Maturidi, Çamlık Mahallesi’ne yapılan Hacı Bektaş-ı Veli ve Gülpınar Mahallesi’ne yapılan Hz. Hacer Camii kapılarını ibadete açtı. Doğantepe, Battal Gazi ve Feridun Çelik mahallerine yapılan camilerin inşaatları da tamamlandı.

"Şehitlerimizin isimleri açılış yapılan parklara verildi"

Altındağ Belediyesi 2017 yılında 5 parkın açılışını gerçekleştirdi, 8 mahallede yeni parkların inşaatı tamamlandı. Parklara terörle mücadelede hayatını kaybeden şehit Uzman Çavuş Yavuz Bayram, şehit Jandarma Er Eyüp Öksüz, şehit Piyade Uzman Çavuş Savaş Batu, şehit Emniyet Amiri Zafer Kurt ve şehit Piyade Onbaşı Harun Aydın’ın isimleri verildi. Aktaş, Ulubey, Ziraat, Doğantepe, Başpınar, Karapürçek, Alemdağ mahalleleri ve Doğu Caddesi’nde yapımı gerçekleştirilen parkların inşaatları da tamamlandı. Aktaş, Ali Ersoy, Ulubey ve Karapürçek mahallelerinde ağaçlandırma alanları oluşturularak, yeşil alan miktarına büyük katkı sağlandı.

2017 yılında kültürel ve sosyal alanda da pek çok yatırım hizmete açıldı. Aydınlıkevler Mahallesi’nde “Erkek Yaşam Merkezi”, Beşikkaya Mahallesi’nde “İlçe Halk Kütüphanesi”, Ali Ersoy Mahallesi’nde ise “Şair Baki Kültür Merkezi” hizmete açıldı. Hamamarkası bölgesinde “Mevlevihane” ile “Şairler ve Yazarlar Evi” hizmete açılarak, bölgenin kültürel değerine katkı sağlandı.

Eğitim ve spora tam destek

Altındağ Belediyesi, 2017 yılında eğitime de büyük destek verdi. Gültepe ve Ali Ersoy Mahallesi’nde iki anaokulunun açılışını gerçekleştiren Altındağ Belediyesi, okul tadilatları için 1 milyon 160 bin TL harcadı.

2017 yılında Doğantepe, Ulubey ve Karacaören mahallelerine yapılan spor tesislerinin inşaatları tamamlanırken, Altınköy Açık Hava Müzesi arazisi içine yapılan 350 dönüm büyüklüğünde at maneji ve Ali Ersoy Mahallesi’nde Buz Pateni Sarayı’nın yapımında ise sona yaklaşıldı.

2017 yılında da yine köyler unutulmadı. Aydıncık, Kavaklı ve Peçenek köylerine köy konakları yapıldı. Hamamarkası bölgesinde restorasyon çalışmaları devam ederken, aynı yerdeki konut projesinin ilk etabı tamamlandı. Gagavuzya Özerk Bölgesi’ne Gençlik Merkezi ve Huzurevi yapımı gerçekleştiren Altındağ Belediyesi, araç parkına eklediği 12 iş makinası ve araç ile de filosunu güçlendirdi.