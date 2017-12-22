Altındağ’da anne ve baba olmak için ehliyet kursu başladı

Bilinçli birer ebeveyn olmak ve geleceğe değer katan çocuklar yetiştirmek için “ehliyet şart” diyen Başkan Veysel Tiryaki, ebeveynleri “Anne-Baba ehliyeti” programında buluşturdu.

Psikolog Pınar Çakır tarafından verilen eğitim seminerine 160 kişi katıldı. Anne ve babaların büyük ilgi gösterdiği seminerde, çocuklar hakkında hemen hemen her konuya değinildi. “Çocukların temel ihtiyacı gerçekte nedir?” sorusuna yanıt arandı. Anne, baba ve çocuk iletişimini kuvvetlendirmeye yönelik bilgiler paylaşan Psikolog Çakır, psikodrama uygulamalarıyla da seminere renk kattı. Her ne kadar sonraki yıllarda şekillenmeye devam etse de, asıl kişilik özelliklerinin ilk 7 yılda belirlendiğini söyleyen Çakır, anne ve babalara doğru kişilik gelişimi için neler yapılması gerektiğini aktardı. Katılımcılara “Çocukların temel ihtiyacı gerçekte nedir?” sorusunu yönelten Çakır, katılımcılarla bu sorunun yanıtlarını paylaştı.

Çocukluk ve gençlik çağlarının önemli dönemleri hakkında bilgiler de veren Çakır, “Çocuklara duygularını ifade etme konusunda izin vermeliyiz. Çocukları hayata hazırlarken yemeleri, içmeleri, dersleri, kursları dışındaki konulara da önem vermeliyiz. Bir çocuğu iyi yetiştirmek, ona sevgi vermek, kaliteli zaman geçirmek, saygı duymak ve değer vermek çocukların ihtiyacı olan en önemli şeyler“ diyerek sevginin ne kadar önemli olduğunun altını çizdi.

Çocuklara sınır koymak konusuna da değinen Çakır, “Sınır koymak onların hayat yolunda kendilerini güvende hissetmelerini sağlar. Böylece nerede başlayıp nerede duracaklarını bilirler" ifadelerinde bulundu.

Yaklaşık 3 saat süren sunumda Psikolog Çakır, katılımcı anne ve babaların tüm sorularını yanıtladı. Seminerin pek çok konu hakkındaki sorularına yanıt bulan anne ve babalar, Altındağ Belediyesi’ne de teşekkürlerini ilettiler.