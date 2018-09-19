Altındağ'da bilet kardeşliği

Kültürün ve sanatın başkenti Altındağ'da müzeler arası bilet kardeşliği kampanyası başladı. Kampanya kapsamında Altındağ'da bulunan 5 müzenin işbirliğiyle müzeleri ziyaret eden misafirlere bilet fiyatlarında indirim yapılacak.

Daha önce iki müze arasında başlayan işbirliği, daha sonra diğer müzelerin de katılımıyla 5 müze arasında gerçekleştirilmeye başlandı. “Müzeler Seni Çağırıyor” kampanyası kapsamında müzelerden birini ücret ödeyerek ziyaret eden bir kişi, diğer 4 müzeye indirimli bilet ücreti ödeyerek giriş yapabilecek. Bu kampanya ile tamamı Altındağ'da bulunan müzelerin ziyaretçi sayısının artırılması ve müzelerin daha fazla ilgi çekmesi hedefleniyor. Kampanya kapsamında yer alan 5 müze ise pazartesi günleri kapalı bulunuyor. Müzelerin açılış ve kapanış saatleri şöyle:

- Ulucanlar Cezaevi Müzesi: Pazartesi günleri kapalı, diğer günler 10.00-17.00 saatleri arası ziyaret edilebilir.

- Altınköy Açık Hava Müzesi: Pazartesi günleri kapalı, diğer günler 10.00-19.00 saatleri arası ziyaret edilebilir.

- Gökyay Vakfı Satranç Müzesi: Pazartesi günleri kapalı, diğer günler 10.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arası ziyaret edilebilir.

- Rahmi M. Koç Müzesi: Pazartesi günleri kapalı, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri 10.00-17.00 saatleri arasında, cumartesi ve pazar günleri ise 10.00-19.00 saatleri arası ziyaret edilebilir.

- Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi: Pazartesi günleri kapalı, diğer günler 10.00-18.00 saatleri arası ziyaret edilebilir.