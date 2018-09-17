Altındağ'da ders zili çaldı

2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk ders zili Altındağ'da çaldı. Aynı çatı altındaki Öğretmen Abdullah İlkokulu ve Gülpınar Şehit Fatih Korçam İlkokulu'nda yeni eğitim ve öğretim yılının açılış töreni yapıldı.

2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk ders zili Altındağ'da çaldı. Yeni eğitim ve öğretim yılının açılış töreni, aynı çatı altındaki Öğretmen Abdullah İlkokulu ve Gülpınar Şehit Fatih Korçam İlkokulu'nda yapıldı. Açılış törenine Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'nin yanı sıra, Ankara Valisi Ercan Topaca, Altındağ Kaymakamı Erol Karaömeroğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zülkarneyin Avcı, Altındağ İlçe Emniyet Müdürü Uğur Kayran ve AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Ahmet Karaca katıldı. Çok sayıda öğretmen ve velinin de yer aldığı açılış töreninde öğrenciler, performansları ile göz doldurdu.

Vali Topaca çiçeklerle karşılandı

Öğrenciler, Vali Ercan Topaca'yı ellerinde çiçeklerle karşıladı. Tören öncesi Ankara Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Mehter Takımı, gösterisiyle büyük alkış aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, protokol konuşmalarıyla devam etti. Öğrencilerin okuduğu şiirlerin ardından Vali Ercan Topaca ve beraberindeki heyet, ders zilini çalarak yeni eğitim öğretim yılını başlattı ve sezonun hayırlar getirmesini diledi.

“Sadece bu bölgede 5 okul inşaatı var”

Başkan Tiryaki, konuşmasına “Yeni eğitim ve öğretim yılının Altındağ'a ve tüm Türkiye'ye hayırlar getirmesini diliyorum” diyerek başladı. İlçede eğitim adına önemli işlerin altına imza attıklarını vurgulayan Başkan Tiryaki, Altındağ Belediyesi olarak yatırımların büyük bir bölümünü de eğitime yönelik yaptıklarını hatırlattı. Başkan Tiryaki, Altındağ'da okul sayısının artması ve öğrencilerin daha elverişli koşullarda eğitim görmesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadıklarını söyledi. Sadece bu bölgede 5 okul inşaatının devam ettiğine dikkat çeken Tiryaki, “Özellikle son 1 yıl içerisinde Altındağ'a yapılan okul sayısı çok arttı. İnşallah daha da artacak. Her şey çocuklarımızın daha iyi koşullarda eğitim görmesi için” dedi.

“Altındağ, eğitim için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan bir belediye başkanına sahip”

Ankara Valisi Ercan Topaca ise şöyle konuştu:

“Yeni eğitim ve öğretim yılı öğrencilerimize, öğretmenlerimize, ilçemize, Ankara'mıza ve ülkemize hayırlı olsun. Bizler, bu çocukların üzerine titriyoruz. Başarılı olmaları için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Gelecekte bu ülkenin sorumluluğunu üstlenecek olan bu çocuklardır. Ankara'ya 365 okul ve yaklaşık 11 bin derslik yapılıyor. Tüm bunlar siz değerli öğrenciler için. Bu yapılanların hakkını daha çok çalışarak, daha çok üreterek vereceksiniz. Bu bir vatan borcudur. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi muhasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için bunlar gereklidir.”

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki için ayrı bir parantez açan Vali Topaca, “Altındağ, eğitim için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan bir belediye başkanına sahip. Belediye bütçesinden çok sayıda okul yaptı ve bu okulları bize devretti. Okul ve okul arsaları için ne gerekiyorsa yapan, bize hep destek olan belediye başkanımıza teşekkür ederim” dedi.