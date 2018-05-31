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31 Mayıs 2018 11:09

Altındağ’da iftar bereketi

Ankara’nın en önemli simge yapılarından biri olan ve Altındağ Belediyesi tarafından restore edilen Ulucanlar Cezaevi Kültür Sanat Merkezi’nde iftar buluşmaları sürüyor.

Altındağ’da iftar bereketi

31 Mayıs 2018 11:09


Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’nin her akşam Altındağlılarla bir araya geldiği iftar yemeklerine siyasiler de ilgi gösteriyor. Dün akşam Aydınlıkevler ve Seyfi Demirsoy mahalleleri sakinlerinin ağırlandığı iftar programına AK Parti Ankara Milletvekili adayı Orhan Yegin, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Karaca, ilçe teşkilatı üyeleri, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.


İftarda konuşan Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, “Biz Altındağ’da büyük bir aileyiz. Aile birlikteliğimizi korumamız gerekiyor. El ele, kol kola verdiğimiz zaman ülkemizin, milletimizin üstesinden gelemeyeceği zorluk yok. Yeter ki emek harcayalım, yeter ki çalışalım. 2004 yılından beri Altındağ için sizlerin şahitliğinde gece gündüz çalışıyoruz. Tek amacımız Altındağlıların, yani sizlerin yaşam kalitesini yükselterek, çocuklarımıza güzel bir Altındağ bırakmak. Çünkü Altındağ bunu hak ediyor. Altındağ sıradan bir ilçe değil. Cumhuriyetin kurulduğu, Cumhuriyeti’i kuranların yaşadığı bir ilçe. Bu sorumlulukla Altındağ’ın tüm problemlerini çözmek için gayret ediyoruz. Sağlıkta, eğitimde, kentsel dönüşümde, çevrede, sporda, kültür ve sanatta Altındağ’a sayısız yatırım kazandırdık. Altındağ’da hayal olan projeleri gerçekleştirdik. Bundan 5 yıl önceki durumuna baktığınızda bazı mahalleleri tanımanız mümkün değil. Bazen ben bile inanamıyorum. Bu başarıda sizlerin payı çok büyük. Sizlerin duası ve destekleri ile bugünlere geldik. Sizden tek isteğim dualarınızı eksik etmeyin. Ülkemdeki güzel işlerin devamı için desteğinizi esirgemeyin” dedi.




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