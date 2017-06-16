Altındağ’da iki mahalle bir sofrada buluştu

Altındağ Belediyesi tarafından düzenlenen Safir Düğün Salonu’ndaki iftar programına Başpınar ve Doğantepe mahalle sakinlerinden yaklaşık 500 kişi katıldı. Başkan Veysel Tiryaki ve eşi Saadet Tiryaki’nin ev sahipliğindeki iftarda AK Parti Ankara Milletvekili Vedat Bilgin de yer aldı.

Hemşehrileriyle aynı sofraya oturmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Başkan Tiryaki, bereketin ancak paylaşarak artacağını söyledi. İslam dininde paylaşmanın büyük önem taşıdığını vurgulayan Başkan Tiryaki, insanların sadece kendilerini değil komşularını da düşünmeleri gerektiğinin altını çizdi.

AK Parti Ankara Milletvekili Vedat Bilgin ise Ramazan ayının tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diledi. Bu mübarek ayda kırgınlıkların son bulmasını gerekli gören Bilgin, “Tüm dünyada barış egemen olmalı. Bu sofralardaki birlik ve beraberlik hiç bozulmasın" dedi.