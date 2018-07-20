Altındağ’da ilaçlama çalışmaları

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, ’’İlaçlama çalışmalarımızı vatandaşlarımızın olumsuz etkilenmemesi için sabah erken ve gece geç saatlerde gerçekleştiriyoruz’’ dedi.

Altındağ Belediyesi, ilçe genelinde yaptığı ilaçlama faaliyetleriyle bölgeyi sinek ve böceklerden temizliyor. Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı 10 personel ve 2 kamyonetle yapılan ilaçlama çalışmaları, Altındağ’ın tüm mahallelerinde tam gaz devam ediyor. İlaçlama çalışmaları sabah saat 06.00’da ve akşam saat 22.00’de olmak üzere günde iki kere gerçekleştiriliyor. Altındağ’ın tüm cadde ve sokaklarında yapılan ilaçlama çalışmaları sonrasında vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Altındağ Belediyesi ekiplerinin tüm parklarda, boş arsalarda, çöp bırakma alanlarında, kültür merkezlerinde ve özellikle toplu olarak kullanılan alanlarda yaptığı ilaçlama çalışmaları vatandaşların büyük beğenisini topladı.

Yaz sıcaklıklarının iyice artmaya başladığı bu günlerde halkın açık mekanlarda daha rahat vakit geçirmesini ve sineklerin verdiği rahatsızlıktan etkilenmemelerini amaçladıklarını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, "Halk sağlığı, özellikle de çocuklarımızın sağlığı bizim için çok önemli. İlaçlama çalışmalarımızı vatandaşlarımızın olumsuz etkilenmemesi için sabah erken ve gece geç saatlerde gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımız zaman zaman ilaçlama arabalarını hiç görmediklerini söylüyorlar. Görmemeleri gayet normal. Çünkü çalışmalarımızı en az rahatsızlık verecek şekilde gerçekleştiriyoruz’’ ifadelerini kullandı.

İlaçlama ekiplerinin yoğun bir çalışma içinde olduklarını, Altındağ’ın tüm cadde ve sokaklarını ilaçladıklarını belirten Altındağ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Ali Şen ise, gün boyu yapılan periyodik ilaçlamanın yanı sıra vatandaştan gelen şikayetleri de dikkate aldıklarını söyledi. Özellikle sosyal medyadan gelen talep ve şikayetlere anında müdahale ettiklerini söyleyen Şen, Altındağlı vatandaşların yaz boyunca rahat etmesi için çalıştıklarını sözlerine ekledi.