Altındağ’da mahalle iftarları devam ediyor

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’nin ev sahipliğinde gerçekleşen iftar programının bu seferki misafirleri Gülpınar ve Yıldıztepe Mahallesi sakinleri oldu. Yaklaşık 500 kişinin katıldığı iftarda bir arada olmanın mutluluğu sofralara yansıdı. Hemşehrilerinin isteğini geri çevirmeyen Başkan Tiryaki, bol bol fotoğraf çektirdi. Altındağ’da yaşanan değişimi ve dönüşümü anlatan Tiryaki, “Geldiğimiz bu noktayı ben bile tahmin edemezdim” dedi. Tiryaki, şu an içinde yemek yenilen Ulucanlar Cezaevi’nin Altındağ Belediyesinin yoğun çabaları sonucunda müzeye dönüştürüldüğünü söyleyerek, "Altındağ Belediyesi olarak göreve geldiğimiz ilk yıllarda önce belediyenin kurumsal yapılanmasını tamamladık. Daha sonra da Altındağ’a yatırım yapmaya başladık. Bugün bütçesinin yarısını yatırıma harcayan bir belediye konumundayız. Gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla artık Altındağ’ın çehresi baştan aşağı değişti. Bu değişimde en büyük pay sizlerin. Sizlerin desteği ve duası ile bugünlere geldik. Bu sofralar da siz geldiğiniz için güzel. Bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize teker teker teşekkür ederim" dedi.

Pek çok Ankaralı da iftar sonrasında soluğu Hamamönü’nde alıyor. İftar için en çok tercih edilen yerlerin başında gelen Hamamönü, Türkiye’nin dört bir tarafından gelen vatandaşları da ağırlıyor. Ramazan ayında Ankaralılar, ilk tercihleri olan Hamamönü’nde etkinliklerle keyifli vakit geçiriyor. Altındağ Belediyesi tarafından kurulan el emeği göz nuru ürünlerin sergilendiği stantlar ise yoğun ilgi görüyor.