Altındağ'da öğrencilerin hayvan sevgisi

Altındağ Belediyesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı Karacaören İlkokulu'nda hayvanları konu alan bir eğitim düzenledi. Yaklaşık 50 öğrencinin katıldığı bu eğitimde uzman veterinerler de görev aldı. Eğitim, hayvanları koruma yöntemlerinin anlatılmasıyla başladı. “Satın almayın, sahiplenin” tavsiyesinde bulunulan eğitimde, bir sokak hayvanını sahiplenirken yapılması gerekenler anlatıldı. Altındağlı çocuklar, hayvanları nasıl beslemeleri gerektiğini de öğrendi. Bu eğitim sayesinde hem hayvanları, hem de doğayı koruma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olan çocuklara hayvanlara karşı doğru davranış biçimleri de anlatıldı.Keyifli geçen eğitim sonrası Altındağlı miniklere safari şapkası hediye edildi.