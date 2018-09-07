Altındağ’daki hasta sokak köpeğine anında müdahale

Vatandaşlardan gelen ihbar üzerine harekete geçen Altındağ Belediyesi Veteriner Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kale Mahallesi’nde bulunan ağır hasta bir sokak köpeğine hemen müdahale etti. Bulunduğu yerden anestezi enjekte edilerek alınan köpek, Altındağ Belediyesi Veteriner Şube Müdürlüğünde tedavi altına alındı. Konu ile ilgili bilgi veren Altındağ Belediyesi Veteriner Hekimi Emre Çınar şunları söyledi:

"Köpeğimiz Kale Mahallesi’nden anestezi enjekte edilmek suretiyle alındı. Ağır hasta olduğunun bilgisi gelmişti. Vatandaşlarımız durumu bize bildirdi. Köpeği hemen sedyeyle taşıyarak bulunduğu yerden alıp, müdürlüğümüzde tedavi altına aldık. Köpeğimizin durumu şu anda iyi.”

Vatandaşlardan ve mahalle muhtarlarından gelen ihbarların hayat kurtarabilecek kadar önemli olduğunu sözlerine ekleyen Çınar, "Vatandaşlarımızın olumlu işbirliği bizim için çok önemli. Kendilerinden bu konuda duyarlılık bekliyoruz" dedi.

“Her canlı çok kıymetli”

Hayvanları sevmenin ve onlara merhamet etmenin dini açıdan da çok önemli olduğunu vurgulayan Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ise, kendileri için her canın çok kıymetli olduğunu söyledi. Altındağ’da doğaya ve hayvanlara sevgi dolu yaklaşan bir nesil yetiştiğini söyleyen Başkan Tiryaki, "Sokak hayvanlarımız da türlü sıkıntılar çekiyor. Onlar da can taşıyor. Altın kalpli Altındağlı kardeşlerim sokaktaki canlılardan da merhametini esirgemeyecektir. Bizim merhametli insanlara ihtiyacımız var. Doğaya ve hayvanlara yararı dokunacak çalışmalarımız sürecek" dedi.