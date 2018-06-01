Altındağ’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim kampanyasına destek

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ve AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Ahmet Karaca başkanlığında Ziraat Bankası önüne gelen kalabalık, 24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olan Recep Tayyip Erdoğan’a “Her zaman yanındayız” mesajı verdi. Ziraat Bankası Hamamönü Şubesi’ne gelen Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, banka veznesine bağış yaptıktan sonra, "24 Haziran seçimleri ülkemiz için bir dönüm noktası. Şimdiden hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bugün Altındağlılarla birlikte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim kampanyasına destek olmak için buradayız. Bağış miktarının aslında bir önemi yok. Miktardan ziyade sayısal olarak desteğimizi göstermek istiyoruz ve bu sayının daha da artması için çalışıyoruz. Altındağ her zaman Cumhurbaşkanımıza desteğini göstermiştir. Allah’ın izniyle bu seçimden de zaferle çıkacağız inşallah" dedi.