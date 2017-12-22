Altındağ’dan spora ve sporcuya destek

Böcek, Altındağ’ı ve Türkiye’yi Dünya Şampiyonası’nda temsil edecek.

Küçük yaşta spora gönül veren 20 yaşındaki sporcu Yasin Böcek, Tekvando Balkan Şampiyonası’nda rakiplerini alt ederek birinci oldu. Şampiyonluğa uzanan hikayesini anlatan Böcek, “Spora babamın iş yerindeki spor salonunda 8 yaşındayken başladım. Oraya gidip gelirken spora iyice alıştım. Ben ve ikiz kardeşim düzenli spor yapmaya başladık. Asıl amacımız mahallede kendimizi korumaktı. Doğantepe Mahallesi’nde oturuyorduk. Mahalle şimdiki gibi değildi. Etrafımızda çok kötü örnek, çok tehlikeli arkadaşlar vardı. Kendimizi korumak, gerektiğinde savunmak için tekvandoya başladık. Kendime hep inandım. Kaybetmeyi hiç düşünmedim. Hep çok disiplinli çalıştım. Mahallemizde açılan spor tesislerinden faydalandım. Antrenmanlarımı hiç aksatmadım. Bu konuda ailem de bana çok destek oldu. Edirne’de 74 kilo büyük erkekler kategorisinde birinci oldum. Daha önce Türkiye 3’üncülüğüm ve Ankara 1’inciliğim var. Bu başarımı Altındağ Belediyesi ve Başkanımız Veysel Tiryaki’yle paylaşmaktan gurur duyuyorum” dedi.

“Mahallemizdeki çocukların beni örnek almasından mutluluk duyuyorum”

Şu anda Karapürçek Mahallesi’nde oturan Böcek, kendisini en çok mutlu eden şeyin mahallesindeki küçük çocuklar tarafından örnek alınması olduğunu ifade ederek, “Mahallemizdeki çocuklar ‘Abi biz de senin gibi olmak istiyoruz’ dediklerinde çok mutlu oluyorum. Beni örnek almaları, sporcu olmak istemeleri çok hoşuma gidiyor. Bunda Başkanımızın spor yatırımlarının, Gençlik Merkezlerinin ve yönlendirmelerinin de büyük etkisi var” diyerek gençlere sunduğu imkanlar için Başkan Tiryaki’ye teşekkür etti.