Altındağ’ın iftar bereketi Türkiye sınırlarını aştı

Altındağ Belediyesinin kardeş belediyesi Visoko’da, 2016 yılında inşaatını tamamlayarak hizmete açtığı ’Altındağ Kültür Merkezi’nde kurulan iftar sofraları, Visokoluları aynı sofrada buluşturdu. Ramazan ayının kardeşlik duygularının güçlendiği, birlik, beraberlik ve bereket ayı olduğunu belirten Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, "Visoko’daki Altındağ Kültür Merkezinde Ramazan ayı boyunca her gün 500 kardeşimizi ağırlıyoruz. Altındağ Belediyesi olarak Avrupa’daki Müslüman kardeşlerimizle birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Ramazan bereketini ve ‘mahalle iftarları’ geleneğini Avrupa’ya taşıyan Altındağ Belediyesinin Visoko’daki ’Altındağ Kültür Merkezi’nde verdiği bu yılki ilk iftar yemeğine Altındağ Belediyesi Meclis Üyesi Gülcan Korkutoğlu ve Aysel Yılmaz eşlik etti. Altındağ Belediyesi ile kurdukları kardeşliği Ramazan coşkusu ile güçlendirdiklerini ifade eden Visoko Belediye Başkanı Amra Babic "Altındağ Belediyesinin binlerce kilometre uzaktan uzattığı el, Avrupa’da yaşayan Müslümanları mutlu etti. Ramazan boyunca her akşam Avrupa’nın orta yerinde Altındağ Belediyesinin konuğu oluyoruz. Her akşam sizler için dua ediyoruz" diye konuştu.

Altındağ Belediyesinin iftarında her akşam bir araya gelen ve oruçlarını açan Visokolular da kendilerine sunulan imkanlar nedeniyle Altındağ Belediyesine ve Türk milletine teşekkürlerini gönderdi.

"Visoko halkı bizim komşumuz ve kardeşimizdir"

Visoko halkının imkansızlıklarla baş etmeye çalışan, çok onurlu bir halk olduğunu ifade eden Başkan Veysel Tiryaki, "‘Komşusu açken tok yatan bizden değildir’ diyen bir dine mensubuz. Visoko halkı da bizim komşumuz ve kardeşimizdir. Bu nedenle yanı başımızdaki Müslüman kardeşlerimize destek olmaya ve geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayında Visoko halkını Ramazan sofrasında buluşturmayı arzu ettik. Ramazan ayının Altındağ’da, Visoko’da ve tüm Müslüman dünyasında hayırlarla vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.