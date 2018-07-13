Altındağ’ın parklarına yaz bakımı

Altındağ’daki parklarla ilgili bakım, onarım ve peyzaj çalışmaları yapan Altındağ Belediyesi, çalışmalarına devam ediyor. Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, göreve geldikleri günden bugüne Altındağ’a her biri bakımlı, tertemiz ve güvenli dev parklar kazandırdıklarını söyledi. Tiryaki, Altındağ’daki tüm parkların her mevsim güzel ve kullanışlı olması için gayret gösterdiklerini, eski parkların yeniden incelenmesine de çok önem verdiklerini belirtti.

"Parkların Altındağlı çocukların neşesiyle dolması en büyük temennimiz"

İlçedeki parklarda yenilemeler yaparak, parkları adeta yeniden yaşama kazandırdıklarını söyleyen Başkan Tiryaki, "Revizyondan sonra parklarımız büyük bir değişime uğradı. Yapılan çalışmalardan vatandaşlarımız da çok memnun. Kullanım alanı genişleyen bu parklardan şimdi daha çok insan yararlanıyor. Özellikle de çocuklarımızın parklarda geçirdiği verimli saatler bizi çok mutlu ediyor. Parkların Altındağlı çocukların neşesiyle dolması en büyük temennimiz çünkü biz onların geleceği için çalışıyoruz" dedi.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Altındağ Belediyesi Çevre Müdürü Gökçen Yazıcı ise yaz aylarının gelmesiyle birlikte parkların Altındağlılar için hem serinleme, hem de sosyalleşme amaçlı çok daha fazla kullanıldığını söyledi. Bitki ve peyzaj bakımlarına da büyük özen gösterdiklerini belirten Yazıcı, "Parklarımızın genelinde yabani ot temizliği gerçekleştirdik. Çalı desenlerinin sınırlarının çim alanlarından ayrılması, çim biçimi, ağaç ve ağaççık çalı gruplarına gerekli şekil budamalarının yapılması, bitkilerin hereklerinin onarımı ve çanaklarının açılması, rengarenk mevsimlik çiçekler ile çiçek partellerinin yenilenmesi gibi çalışmalarla parklarımızdaki bitki ve ağaç gruplarında iyileşme sağladık. Ayrıca, parklarımızda bulunan bank ve kamelya gibi donatı elemanlarını yeniledik ve gereken onarımları yaptık" ifadelerini kaydetti.