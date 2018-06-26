Altındağlı çocuklar geri dönüşüm tesisini gezdi

Altındağ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, gençlik merkezlerine üye öğrencilere geri dönüşüm eğitimi verdi. Çamlık ve Karacaören Gençlik Merkezi öğrencileri, geri dönüşüme yerinde tanıklık ederek ambalaj atıklarının toplandığı tesiste geri dönüşüm aşamaları hakkında bilgi sahibi oldu.

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, ilçeyi her geçen gün daha temiz bir hale getirdiklerini belirterek çevre bilincinin önemi üzerinde durdu. Bölge halkının çevre konusunda daha duyarlı olması gerektiğini ifade eden Başkan Tiryaki, geri dönüşüme destek verilmesini istedi. Başkan Tiryaki, çocukların küçük yaşlardan itibaren temizlik alışkınlığı kazanması gerektiğinin de altını çizdi. Temiz bir çevrenin oluşturulmasında sadece belediyenin rolü olmadığını kaydeden Başkan Tiryaki, "Bu konuda halkımız da sorumluluk almalı" dedi. Geri dönüşümün ülke ekonomisine ve doğal kaynakların korunmasına katkı sağladığını hatırlatan Başkan Tiryaki, enerji tasarrufunun da bu yolla sağlandığını hatırlattı.

Adım adım geri dönüşüm

Geri dönüşüme aşama aşama tanıklık eden Altındağlı çocuklar, temizlik maskelerini takıp atıkların nasıl toplandığını gördü. Öğrenciler, atıkların pres makinesinde sıkıştırılıp sevkiyat için uygun hale getirilmesine de şahit oldu. Balya haline getirilen atıkların hammadde ihtiyacını karşılamak için ülkenin çeşitli yerlerinde bulunan geri dönüşüm tesislerine götürüldüğünü öğrenen Altındağlı çocuklar, uygulamalı temizlik dersini can kulağıyla dinledi. Altındağlı çocuklara, kağıt, plastik, metal, cam gibi ambalaj atıklarının ayrı toplanmasıyla doğal kaynakların ve çevrenin korunduğu anlatıldı. Böylece daha temiz ve sağlıklı bir ortamda yaşamak için sorumluluklarının farkına varan gençlik merkezi üyeleri, her atığın çöp olmadığını, geri dönüştürülüp ülke ekonomisine değer katacağını öğrendi.