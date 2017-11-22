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22 Kasım 2017 10:49

Altındağlı çocuklar haklarının bilincinde

Altındağ Belediyesine bağlı Karapürçek Sezai Karakoç Gençlik Merkezi öğrencileri, çocuk hakları ile ilgili etkinlik düzendi.

Altındağlı çocuklar haklarının bilincinde

22 Kasım 2017 10:49


Karapürçek Sezai Karakoç Gençlik Merkezi’nde düzenlenen "Dünya Çocuk Hakları" konulu etkinliğe 4. sınıf öğrencileri katıldı. Altındağlı minikler, etkinlik hazırlıklarına günler öncesinden başladı. Yaptıkları araştırmalar sonucunda hem kitaplardan hem de internetten haklarını öğrenen çocuklara, öğretmenleri ve aileleri büyük destek verdi. Çocuklar, haklarını bir kâğıda yazdı ve diğer arkadaşlarıyla paylaştı. Altındağlı minikler, bu sayede öğrendikleri bilgileri arkadaşlarına aktararak paylaşmanın önemine dikkat çekti. Çocuk hakları, çocuk oyunlarına da yansıdı. Haklarını öğrenen Altındağlı çocuklar, farkındalık oluşturmak için ellerini boyaya batırıp panoya sürdü. Bu davranışlarıyla ‘Biz de varız’ mesajı veren çocuklar, renkli görüntüler oluşturdu.




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