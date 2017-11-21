Altındağlı çocuklara “deprem” eğitimi

Çocuklar Ankara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde depremi birebir yaşadı.

Altındağlı çocuklar, Ankara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde depremi birebir yaşadı. Deprem Simülatör Merkezi’nde deprem anında yaşananlara tanıklık eden yaklaşık 100 çocuk, bu sırada yapılması gerekenleri de öğrendi. Altındağ Belediyesi tarafından düzenlenen bu eğitim programına Gültepe Orhan Gazi, Karapürçek Piri Reis ve Karapürçek Sezai Karakoç Gençlik Merkezi öğrencileri katıldı.

“Altındağlı çocuklara “Çök, Kapan, Kurtul” yöntemi öğretildi”

Karapürçek Piri Reis Gençlik Merkezi’nden Nehir Nur Göktaş, Altındağ Belediyesi sayesinde önemli bir eğitim daha aldıklarını vurguladı. Kültür merkezlerinde bu tür eğitimlerin sık sık verildiğine dikkat çeken Nehir Nur, bu sayede daha bilinçli bir hale geldiklerini aktardı. Nehir Nur, bu eğitimde afet öncesinde ve sonrasında neler yapılacağını, deprem sırasında hangi yollara başvurulacağını ve afet anında kendilerini koruma yollarını öğrendiklerini belirtti.

Gültepe Orhan Gazi Gençlik Merkezi’nden Batuhan Çağlar ise duygularını şöyle ifade etti:

“Okul derslerinden de bildiğimiz üzere ülkemizden fay hatları geçiyor. Yani deprem riski her zaman var. Buna hazırlıklı olmamız gerek. Altındağ Belediye Başkanımız Veysel Tiryaki sayesinde yine önemli bir eğitim aldık. Bu eğitimde depreme birebir şahit olduk. O ürpertici sallantıyı yakından hissettik. Dünyada kabul gören çök, kapan, kurtul yöntemini uyguladık. Deprem anında aile planının nasıl yapılacağını ve acil durum çantasının nasıl hazırlanacağını öğrendik. Bizleri bu eğitimlerle buluşturan Veysel Başkan’a tüm arkadaşlarım adına teşekkür ederim.”