Altındağlı gençler Kapadokya'da

'Altın gençler', kültür gezilerinin 12'nci yılında, Nevşehir'i keşfetmek için yola çıkıyor. Okulların açılmasına kısa bir süre kala, hem moral depolamak hem de yeni eğitim ve öğretim yılına daha iyi bir giriş yapabilmek için gruplar halinde yola çıkan Gençlik Merkezi üyesi 1000 Altındağlı genç, Kapadokya'nın tadını çıkarıyor.

Her şey altın gençlik için

Altındağ Belediyesi'nin hiçbir ücret talep etmeden düzenlediği bu gezilerde çocuklar için her şey düşünülüyor. Gençlik merkezleri önünden otobüslere binen gençler, merkez sorumluları gözetiminde yapılan kimlik kontrollerinin ardından yola çıkıyor. Gençlerin yolda yaptığı ilk iş kahvaltı. Kahvaltıdan sonra Ürgüp-Göreme istikametindeki Tuz Gölü'nü görme fırsatı bulan çocuklar, bölgedeki tuz kristallerini yakından inceleyip, bol bol da fotoğraf çekiyor.

Tüm müzeler geziliyor

Altındağlı çocuklar, keyifli bir otobüs yolculuğundan sonra Kapadokya bölgesine ulaşıyor. Göreme'de bulunan 4 kilometre uzunluğundaki Güvercinlik Vadisi'ne geçen çocuklar, bölgenin en büyük Peri Bacası olan Uçhisar Kalesi'ni izleme fırsatı buluyor. Daha sonra öğlen yemeği molası veriliyor. Öğlen yemeğinden sonra gezi programı Göreme Açık Hava Müzesi ile devam ediyor. Uzman rehberler, UNESCO tarafından Dünya Kültür Miras Listesi'ne alınan bu müze hakkında Altındağlı çocuklara bilgi veriyor.

Çamurlu ama maharetli eller iş başında

Gezi sırasında el becerilerini de konuşturan çocuklar, usta çömlekçilere taş çıkarıyor. Altındağlı çocuklar, Avanos'ta bölgenin en ünlü çömlek ustasından çömlek yapımını öğrenip, kendileri de deneme yapma imkanı buluyor. Çamurlu elleriyle çömlek yapmaya çalışan çocuklar, ilk denemeleri olmasına rağmen büyük başarı sağlıyor. Gezi, Peri Bacaları'nın en net şekilde görüldüğü Paşabağları ile sürüyor. Son durak ise Dervent. Burada figür halindeki Peri Bacaları'nı gören çocuklar, Ürgüp-Göreme kültür gezisinden hem eğlenmiş, hem de öğrenmiş olarak geri dönüyor. Altındağlı çocuklar, gezi sonrası Ankara'da ailelerine tek tek teslim ediliyor.

“Altındağlı çocuklar çok şanslı”

Kapadokya gezisine katılan Güneşevler Osman Yüksel Serdengeçti Gençlik Merkezi üyesi Ahmet Erdem Toprak, çok keyifli vakit geçirdiğini söyledi. Kapadokya bölgesini hep kitaplarda gördüğünü, ama bir türlü görme imkanı bulamadığını söyleyen Ahmet, kendilerine bu imkanı sunduğu için Altındağ Belediyesi'ne ve Başkan Tiryaki'ye teşekkür etti.

Gültepe Orhan Gazi Gençlik Merkezi üyesi Nehir Gürbüz ise, gezi sayesinde çok şey öğrendiğini ifade etti. Gençlik Merkezi'ndeki aktivitelerin hayatını değiştirdiğini söyleyen Nehir, Altındağlı çocukların böyle güzel merkezleri olduğu için çok şanslı olduklarını vurguladı.