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26 Haziran 2018 13:07

Altındağlı güreşçiler dünyaya kafa tuttu

Altındağ Belediyesi İşitme Engelliler Güreş Takımı, başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Altındağlı güreşçiler dünyaya kafa tuttu

26 Haziran 2018 13:07

Rusya’da düzenlenen Güreş Şampiyonası’nda da başarı kazanan sessiz şampiyonlar, Altındağ’a madalyalarla döndü. İstiklal Marşı’nı Rusya’da okutan Altındağlı güreşçiler, ay yıldızlı bayrağı ringin ortasında dalgalandırdı.


Başarılarına sessiz ama derinden bir yenisini daha ekleyen Altındağlı güreşçiler, Rusya’nın Vladimir bölgesinde düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda dünyayı adeta dize getirdi. 16 ülkeden 16 takımın katıldığı şampiyonada rakiplerini yere seren Altındağlı güreşçiler, ay yıldızlı bayrağı göklere çıkardı. Altındağ Belediyesi İşitme Engelliler Güreş Takımı Antrenörü İlhan Çıtak, dünya şampiyonu olurken kulüp sporcularından Bayram Aksu, Eren Bolat, Hakan Sakat ve Kadir Türkmen grekoromen stilde gümüş madalya almaya hak kazandı. Sessiz şampiyonların başarıları sadece bunlarla sınırlı kalmadı. Yine kulüp sporcularından Tolga Şimşek ve Yunus Emre Söylemez, kürsünün 3. basamağında kendilerine yer buldu.



Başkan Tiryaki Altındağlı güreşçileri tebrik etti


Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Dünya Şampiyonası’ndan başarıyla dönen Altındağlı güreşçilerle gurur duyduklarını söyledi. Çocukların daha önce düzenlenen Dünya, Avrupa ve Türkiye Şampiyonlarında da derece yaptığını hatırlatan Başkan Tiryaki, başarıya giden yolda inanmanın önemi üzerinde durdu.




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