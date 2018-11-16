Altındağlı kadınlar ve çocuklar ekmek israfına “dur” dedi

Altındağ Belediyesine bağlı Hacılar Kadın Eğitim Kültür Merkezi üyeleri ve çocukları ekmek israfına “dur” dedi.

100 poşet ekmek dağıtıldı

Altındağlı kadınlar ve çocuklar el ele verdi, etkili bir toplumsal mesajın altına imza attı. Dönem başından beri ekmek israfı konusunda bilgi alan Kültür Merkezi üyeleri ve onların çocukları, bu düşüncelerini eyleme geçirdi. Anneler ve çocuklar, etkinliğe 15 gün öncesinden hazırlandı.

Bayat ekmekleri biriktiren annelere çocukları yardım etti. Anneler, daha sonra bayat ekmekleri ince ince doğradı. Ardından fırında kurutulan ekmekleri Altındağlı minikler poşetledi. Tam 100 poşet ekmek dağıtıma hazır hale geldi. İslam'da israfın yeri olmadığına dikkat çekmek isteyen kadınlar ve çocuklar, soluğu yine aynı bölgede bulunan Miraç Camii'nde aldı. Cuma namazı çıkışında hazırladıkları ekmekleri vatandaşa hediye eden Kültür Merkezi üyeleri ve kreş öğrencileri, tüm Altındağlılardan tam not aldı.

“Altındağ'da israfa yer yok”

Hacılar Kadın Eğitim Kültür Merkezi'nden Filiz Güzel, bu etkinliğe torunuyla katıldığını söyledi. Filiz Güzel, ekmek israfının önüne geçmek amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirtti. Sadece çocukların değil yetişkin bireylerin de israf yaptığına dikkat çeken Filiz Güzel, “Altındağ'da bu durumun önüne geçmek istiyoruz” dedi.

Bir diğer üye Deniz Yalçın ise duygularını şöyle ifade etti:

“Bu anlamlı etkinliğe oğlumla katıldım. Etkinliğin başından sonuna kadar çok keyif aldık. Ekmeklerin biriktirilmesinden doğranmasına, fırınlanmasından poşetlenmesine kadar her şeyi el ele yaptık. Hem ana oğul birlikte çalıştık hem de önemli bir mesaj verdik.” (BC –DK-Y)