Altındağlı kadınlar ve çocuklar Sarıkamış’ı unutmadı

Sarıkamış Destanı’nın 103’üncü yıl dönümünü unutmayan kültür merkezi üyeleri, önemli bir programa imza attı. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’ndeki etkinliğe yaklaşık 700 kişi katıldı. Kadın eğitim kültür merkezlerinin ve gençlik merkezlerinin ortaklaşa düzenlediği etkinlikte duygu dolu anlar yaşandı. 70 kişinin görev aldığı program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Altındağlı kadınların oluşturduğu koro Sarıkamış türküleri söyledi. İlkim Eylül İlk’in şefliğindeki koro, 40 yıllık sanatçılara taş çıkardı. Program Beşikkaya Erdem Beyazıt Gençlik Merkezinden Rojda Arslan’ın okuduğu şiirle devam etti. Altındağlı çocuklar, Sarıkamış Destanı’nı sahneye de başarıyla taşıdı. Sarıkamış’ta yaşananları tiyatro sahnesine taşıyan Altındağlı çocuklar, performanslarıyla büyük alkış aldı.

Seyfi Demirsoy Kadın Eğitim ve Kültür Merkezinden Naciye Cebre, Sarıkamış etkinliğinde koroda yer aldığını söyledi. Bu tür etkinliklerde görev alarak özgüven kazandıklarını ifade eden Cebre, Altındağlı kadınların duyarlı davranışlarına dikkat çekti. Cebre, torununun kendisini izlemek için başka bir ilçeden geldiğini ve tıklım tıklım dolu olan salon karşısında şaşkınlık duyduğunu belirtti.

Beşikkaya Erdem Beyazıt Gençlik Merkezinden Rojda Arslan ise, “Milli mücadele döneminde önemli bir yere sahip olan Sarıkamış Destanı’nı anıyoruz. Altındağlı çocuklar olarak bu özel güne sessiz kalamazdık. Hazırlıklarımızı günler öncesinden yaptık. Bir tiyatro oyunu sergiledik. Bizlere bu imkanı sunan başkan amcamıza çok teşekkür ederiz. Sarıkamış’ta şehit düşen askerlerimize Allah’tan rahmet dileriz” dedi.