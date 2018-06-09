Altındağlılar Büyük Ankara Mitinginde buluştu

Coşkulu görüntülerin yaşandığı 19 Mayıs Stadyumundaki mitinge Altındağlılar da yoğun bir katılımla akın etti.

Haziran ayında yıkımı planlanan 82 yıllık Ankara 19 Mayıs Stadı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte 170 bin kişilik coşkulu bir kalabalığı ağırladı. Stada giremeyen vatandaşlar için stat dışında büyük ekranlar kuruldu.

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’nin de katıldığı mitingde, birlik ve beraberlik mesajları verildi. Altındağlılarla birlikte stada yürüyerek gelen Tiryaki, “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın her daim yanındayız. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet” dedi. 24 Haziran seçimlerinin Türkiye için önemine dikkat çeken Tiryaki, Ankara mitingindeki bu coşku ve birlikteliğin tüm Türkiye’de hissedildiğini belirterek, bu seçimlerin Türk milletinin kaderini tayin edecek çok önemli bir seçim olduğunu hatırlattı.

Coşkulu kalabalığı selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, alkışlar arasında sahneye çıkarak, Ankaralılara şöyle seslendi:

"Ankara bugüne kadar verdiğimiz mücadelelerde hep yanımızda oldu. Vesayetle mücadele ederken Ankara yanımızdaydı, 17 - 25 yargı darbe girişiminde Ankara yanımızdaydı, Cumhurbaşkanı adayı olduğumuzda Ankara’nın desteği yine yanımızdaydı."

Ankaralılara müjdeli haberler veren Cumhurbaşkanı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Mevcut 19 Mayıs Stadı’nın yerine uluslararası standartlara uygun, dünya çapındaki şampiyonaların final karşılaşmalarına ev sahipliği yapabilecek nitelikte 55 bin kişilik bir stadı Ankara’ya kazandırıyoruz. İkinci müjdemiz fuar alanı... Ankara’nın uzun zamandır beklediği fuar alanını Akyurt’ta yapıyoruz. Üçüncü müjdemiz, millet bahçesi. Millet bahçemizin bir ucu Ankara Emniyet Müdürlüğü binasının önündeki kavşaktan başlayacak, eski hipodrom alanını, Atatürk Kültür Merkezi’ni, yeni yapılacak stadı, Arena Spor Salonu’nu, Gençlik Parkı’nı içine alıp yeni yapılan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binasını, adliye binasının bulunduğu alanı da kuşatarak Melike Hatun Camisi’ne ve oradan Ulus’taki heykele kadar uzanacak.”