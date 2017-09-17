Altınköy’de bağ bozumu şenliği yapıldı

Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, köyü her geçen gün biraz daha zenginleştireceklerini belirterek, "Umuyorum ki bu köy ilerde tüm Türkiye’nin bildiği ve ziyaret ettiği bir noktaya gelecek" dedi.

Köy yaşamının sergilendiği ve geleneksel ürünlerin tanıtıldığı Altınköy Açık Hava Müzesi’nde, bağ bozumu yapıldı şenliği yapıldı. Yazın son güneşli günlerinin de fırsat bilindiği şenliğe vatandaşlar akın etti. Sirkeden, pestilden pekmeze, şerbetten helvaya bir çok ürünlerin tanıtımı yapıldı.

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tirkayi, de stantları gezerek basın mensuplarına ürünlerin hangi aşamalardan geçtiğine dair bilgi verdi. Ayrıca Altınköy Açık Hava Müzesi’nin yoğun ilgi çektiğini ifade eden Başkan Tiryaki, "Henüz proje tamamlanmış değil, inşallah bir yıl sonra köy daha da büyüteceğiz. Şuanda biten kısımlara ziyaretçi alıyoruz elbette ve zaman zaman farklı aktiviteler yapıyoruz. Türkiye’nin değişik yerlerinde el sanatlarıyla uğraşan zanaatkarlar buralarda performans sergiliyorlar. Biz de 100 yıl öncesini yaşatan bu köyde etkinlikler yapıyoruz. Bugün bağ bozumu yaptık, daha öncesinde hasat şenliğimiz vardı, her geçen gün biraz daha zenginleştireceğiz" şeklinde konuştu.

"Türkiye’nin bildiği ve ziyaret ettiği bir noktaya gelecek"

Bağlardan toplanan üzümlerin hangi aşamalardan geçtikten sonra tekrar sofralara servis edildiğini anlatan Başkan Tiryaki, üzümlerin yanı sıra burada bulunan suların, helvaların ve ekmeklerin de köyün kendi ürünü olduğunu dile getirdi. Tiryaki, köy için resmi bir açılış yapılmış olmamasına rağmen büyük bir ilgi olduğunu ifade ederek, "Umuyorum ki bu köy ilerde tüm Türkiye’nin bildiği ve ziyaret ettiği bir noktaya gelecek" dedi ve bu konuda basına da görev düştüğünü belirtti. Tiryaki, 650 dönüm olan köyün seneye bin dönüm olacağı ve burada çocukların ata binme imkanı olacağı bilgisini verdi.

Şenlik kapsamında sembolik olarak şarkılar eşliğinde üzümler poşetlendi, ezilerek suyu çıkarıldı ve kaynatıldı. Ayrıca bu renkli görüntüler içerisinde doğanın güzelliğini de fırsat bilerek fotoğraf çekinmeye gelen bir gelinle damat, düğünlerde alışılanın aksine birbirine pasta yerine üzüm yedirdi. Ankaralılar güneşli haftasonunu çocuklarıyla beraber Altınköy Açık Hava Müzesi’nde değerlendirdi.