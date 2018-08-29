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29 Ağustos 2018 09:44

Altınköy’de gönüller bir

Doğası, temiz havası ve yemyeşil atmosferiyle Ankara’ya değer katan Altınköy Açık Hava Müzesi, gönüllü çalışanları ve gönüllü eğitmenleriyle de kalplere değer katıyor.

Altınköy’de gönüller bir

29 Ağustos 2018 09:44


Altınköy Açık Hava Müzesi’nde gönüllü olarak çalışan ya da gönüllü olarak çeşitli aktiviteler düzenleyen vatandaşlar, kalpleri buluşturuyor. Bunlardan biri de 70 yaşındaki gönüllü Gönül Şahin oldu. Altınköy’de yiyecek ve içecek servisi veren köy konaklarına gelen Gönül Teyze, elinin marifetlerini burada çalışanlara öğretti. Emdiler Konağı, Döngeller Konağı ve köy kahvesi çalışanlarına, annesinden öğrendiği geleneksel Arnavut böreği, kol böreği, haşhaşlı çörek ve lorlu Arnavut kurabiyesi yapımını gösteren Gönül Teyze, gönlünün güzelliğini de kendinden genç nesillere aktardı. Yaklaşık 8 saat boyunca aralıksız çalışarak tüm bu lezzetlerin yapımını gençlere öğreten Gönül Teyze, herkese gönüllülük dersi verdi.



"Gönüllü çalışanlarımız bizim için çok değerli"


Altınköy Açık Hava Müzesi’nde gönüllü çalışanların kendileri için çok değerli olduğunu belirten Etkinlikler Koordinatörü Hatice Zık, "Gönül Teyzemizin buralara kadar gelerek bize bu değerli bilgileri vermesi, bildiklerini ve gördüklerini gençlerle paylaşması, bunun için 8 saat emek vermesi bizim için çok değerli. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Müzemizde hizmet veren köy konaklarımız bu güzel tarifleri şimdiden menülerine aldılar. Gönül Teyzemiz sayesinde bu lezzetler genç nesillere aktarılmaya devam edecek" dedi.




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