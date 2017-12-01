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01 Aralık 2017 09:49

Altınovalı kadınlara evlilik öncesi eğitimi

Altınova İlkokulunda düzenlenen ‘Evlilik Öncesi Eğitim’ seminerinde genç kızlara ve annelere evlilikte sağlıklı iletişim anlatıldı.

Altınovalı kadınlara evlilik öncesi eğitimi

01 Aralık 2017 09:49


Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının hazırlamış olduğu “Evlilik Öncesi Eğitim Programı” seminerinde sunum yapan Psikolog Beyzanur Yıldız, evlilikte sağlıklı iletişim, yaşam becerileri, sağlıklı evlilik, evlilikte çatışmaya neden olan sebepler konusunu anlattı. Düzenlenen seminere Altınova Hanım Evi üyeleri de katıldı. Seminerde “Evlilikte İletişim ve Yaşam Becerileri, Sağlıklı Bir Evlilik Nasıl Olmalı? Evlilik Çatışmasına Sebep Olan Faktörler ve Çözüm Yolları, Hayat Arkadaşımı Nasıl Seçebilirim?” gibi sorulara yanıt arandı. Programın sonunda Bakanlığın hazırlamış olduğu “Evlilik Öncesi Eğitim El Rehberi” kitabı kadınlara hediye edildi. Bakanlığın hazırlamış olduğu bu seminerlerden Pursaklar, Saray, Altınova’da yüzlerce kadın faydalandı.




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