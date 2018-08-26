Altınpark’ta midilli keyfi

Altınpark’ın rengarenk bahçelerinde özellikle hafta sonları vakit geçiren Başkentliler, çocuklarıyla birlikte midilli ve diğer atlara binmenin de keyfini çıkarıyor. Altınpark ANFA’da bulunan Atlı Spor Kulübü, pazartesi günleri hariç haftanın 6 günü hizmet veriyor. 1993 yılında hizmete giren kulüp, at severlere hem binicilik sporunu öğretiyor hem de çocuklara hayvan sevgisi aşılıyor.

Aileler tercih ediyor

Midilli ve Hollanda cinsi atların çoğunlukta olduğu Atlı Spor Kulübü’nde, minikler sosyal hayata aktif şekilde katılarak, eğitmenler gözetiminde ve eşliğinde binicilik dersleri alıyorlar.

Atların rutin kontrollerinin ve bakımlarının titizlikle yapıldığı Atlı Spor Kulübü’ne, okul öğrenci grupları da hafta içi önceden randevu alarak geliyor.

Hayvan sevgisi aşılanıyor

Çocuklarını her fırsatta ata bindirmek için Altınpark ANFA Atlı Spor Kulübü’ne getirdiğini belirten ve ata binmenin çocuklarına iyi geldiğini vurgulayan Gülsen Ufuk, “Çocuklar atlar sayesinde hayvan sevgisini öğreniyor. Çocuklarımı rehabilitasyona getirmiş gibi hissediyorum. Gerçekten keyifli ve faydalı bir ortam. Çocuklarımızla birlikte hem güzel bir aktivite yapma hem de ailece buluşmamızı sağlayarak bize bu imkanı sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’ya ve tüm yetkililere teşekkür ediyorum" dedi.