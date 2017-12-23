Amatör Kulüplere Başkan Ak desteği

Keçiören Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından Ali Özdemir Spor Salonunda 6’ncısı düzenlenen Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Yardım Programına Başkan Mustafa Ak’ın yanı sıra Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Kandazoğlu, Amatör Spor Kulüp Başkanları, Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda genç sporcu katıldı.

Yerel yönetimler olarak sporun ve sporcunun gelişimi için destek vermeye devam edeceklerini belirten Mustafa Ak, Gençlik ve Spor Müdürlüğünü ilk kuran belediye olduklarını hatırlatarak, "Gençlerimizi spor yapmaya teşvik etmek, sportif faaliyetler için gerekli teknik desteği sağlamak yerel yönetimler olarak bizim de sorumluluk alanımıza giriyor. Biliyoruz ki amatör spor kulüpleri ve sporcular desteklendikçe, profesyonelliğin önü açılır. Bu nedenle Amatör Spor Kulüplerimizi her yıl yakından takip ederek araç, saha, spor salonu gibi alanlardaki ihtiyaçlarını tespit ediyor ve destek oluyoruz" dedi.

Ak, sporun eğitimin bir parçası olduğuna vurgu yaparak şunları söyledi:

"Kulüpler aynı zamanda bir eğitim yuvasıdır. Fiziki ve ruhi disiplini sağlaması, dayanışma ve kardeşlik duygularını güçlendirerek sokağın kötü etkilerine karşı gençleri koruması açısından spor çok önemli bir görevi ifa ediyor."

Keçiören en büyük spor salonuna kavuşuyor

Keçiören’in en büyük spor salonu Taha Akgül Spor Salonunu yakında açacakları müjdesini de veren Başkan Ak, "Sportif yatırımlarımız devam ediyor. Yeşil alanlarımızda da mutlaka spor alanları oluşturuyoruz. Bağlum Stadımızın üstünü kapatma çalışmalarımız sürüyor. Her branşta başarılı olan sporcular yetiştirmek için tesisleşme çalışmamız devam edecek. Bireysel ve takım sporlarına da destek oluyor, başarıyı ödüllendiriyoruz" diye konuştu.

Süper Lige çıkan Eller Gücü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımını örnek göstererek "çalışınca oluyor" mesajı da veren Ak, "Lisanslı sporcularımızın sayısını artırmalıyız. Her başarı bizleri gururlandırıyor. İnşallah Dünya, Olimpiyat, Avrupa Şampiyonları çıkarırız" temennisiyle sözlerini noktaladı.

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Kandazoğlu, Başkan Ak’ın amatör spor kulüplerine her yıl destek olduğunu hatırlatarak, "Kulüp sayımız ve sporcu sayımız az, inşallah yeni kulüpler açılır. Taha Akgül Spor Salonu Keçiören için büyük bir kazanım olacak. Tesisleşme arttıkça bizim antrenman alanlarımız da artıyor. Başkanımız bizleri yalnız bırakmayarak destekleriyle her zaman teşvik ediyor" diye konuştu.

Konuşmaların ardından 31 kalemde 2 bin 70 parça spor malzemesi 22 amatör spor kulübünün temsilcilerine teslim edildi. Malzeme teslimi esnasında sporcular Başkan Ak’a yoğun sevgi gösterisinde bulunarak selfie çekmeyi de ihmal etmedi.