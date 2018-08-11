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11 Ağustos 2018 10:58

Ambalaj atıkta evden toplama dönemi

Yenimahalle Belediyesi, “Ambalaj Atıkları Geri Kazanım Projesi” kapsamında ekipleriyle kapı kapı ambalaj atığı topluyor.

Ambalaj atıkta evden toplama dönemi

11 Ağustos 2018 10:58


Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda ambalaj atığı olan eve giden ekipler, mahalle mahalle dolaşarak atıkları geri dönüşüme kazandırıyor.



Yenimahalle’nin her noktasına ulaşıyorlar


Ambalaj atığını aldırmak isteyen vatandaşların belediyenin düzenlemiş olduğu ambalaj atığı toplama programını takip etmesi yeterli oluyor. Yenimahalle’nin her noktasına ulaşmak için çalışan ekipler, ambalaj atığı toplama programında mahalleleri günlere ayırarak atıkları vatandaşın kapısından alıyor.



Ambalaj atığı toplama haftalık programı


Bu kapsamda belediyenin mahallelerden ambalaj atığı toplamak için yaptığı haftalık atık program listesi ve vatandaşların mesaj atarak ya da whatsapp’tan ulaşabileceği toplama talep telefon numaraları şöyle;


Pazartesi; Serhat, Ostim, Ostim OSB, İvedik, İvedik OSB, Kuzey Yıldızı, Memlik, Yakacık Yuva mahalleleri. (0539 585 98 24)


Salı; Aşağı Yahyalar, Yukarı Yahyalar, Avcılar, Kayalar, Kaletepe, Özevler, Yeşilevler mahalleleri. (0539 585 98 24)


Çarşamba; Batı Sitesi, Ergazi, Kentkoop, Uğur Mumcu, İnönü, İlkyerleşim, Kardelen mahalleleri. (0549 267 30 16)


Perşembe; Yeni Batı, Turgut Özal, Ata(Susuz), Karacakaya, Varlık, Çamlıca, 25 Mart, Ragıp Tüzün, Yunus Emre, Yeni Çağ mahalleleri. (0549 267 30 16)


Cuma; Macun, Mehmet Akif Ersoy, Gayret, Demetevler, Demetgül, Demetlale mahalleleri. (0539 585 98 24)


Cumartesi; Gazi, Emniyet, Beştepe, Anadolu, Barış, Barıştepe, Burç, Çarşı, Pamuklar, Karşıyaka, Çiğdemtepe, Ergenekon, Esentepe, Güventepe, Güzelyaka mahalleleri. (0507 664 61 76).




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