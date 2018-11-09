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Ampute Milli Takımı Ankara'ya geldi

Meksika’da düzenlenen 2018 Ampute Futbol Dünya Şampiyonası’ndan dünya ikincisi olarak ayrılan Ampute Futbol Milli Takımı Ankara’ya geldi.

Meksika'da düzenlenen 2018 Ampute Futbol Dünya Şampiyonası'ndan dünya ikincisi olarak ayrılan Ampute Futbol Milli Takımı Ankara'ya geldi.


Meksika'da düzenlenen 2018 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda final maçında Angola'ya penaltılarda 5-4 yenilerek dünya ikincisi olan Ampute Milli Takımı Ankara'ya geldi. Milli Takım oyuncularını, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri karşıladı. Meksika'da düzenlenen 2018 Ampute Futbol Dünya Kupası ile ilgili değerlendirmede bulunan takım kaptanı Osman Çakmak, "Biz giymiş olduğumuz formanın sadece bir gazi olarak diğer arkadaşlara anlatıyoruz. Bu forma ağır bir forma, bunun sorumluluğunu bilmemiz lazım. Bazen kısmetsizlik, şanssızlık olabilir. 2020'de tekrar bir Avrupa Şampiyonası, 2022'de de Dünya Kupası. Asla pes etmeyeceğiz" dedi.



Barış Telli: "Dünya Kupası'nı ülkemize getireceğimize inanıyoruz"


Bu duyguyu Türkiye'ye yaşattıkları için takım olarak mutlu olduklarını belirten Barış Telli, "Finali kaybettiğimiz için üzüldük, yıkıldık ama sizlerin bu mutluluğunu ve heyecanını gördüğümüz için biz de çok mutluyuz. Bir daha ki dünya şampiyonasında dünya kupasını ülkemize getireceğimize inanıyoruz" ifadelerini kullandı.



Rahmi Özcan: "Destek mesajları bizi çok mutlu etti"


Finalde karşılaştıkları Angola maçında iyi bir oyun sergilediklerini söyleyen Rahmi Özcan ise, "Çok iyi bir turnuva geçirdik. Finalde çok iyi oynamamıza rağmen olmadı. Biz ikinciliğe çok üzülürken Türkiye'ye döndüğümüzde fark ettik ki aslında büyük bir iş başarmışız. Bugün Türkiye'ye döndüğümüzde 4 büyük siyasi partinin liderinin bize verdiği destek, Spor Toto Süper Lig'deki 18 takımın tamamının verdiği destek ve yayınladığı mesajlar bizi çok mutlu etti" değerlendirmesini yaptı.

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