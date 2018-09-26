Anadolu Bacıları ajans desteğiyle güçleniyor

Proje sözleşmesi Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık ve S.S. Anadolu Bacıları Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi yöneticileri Zeynep Gökçe ile Hazel Çevikoğlu tarafından imzalandı. Proje ile Polatlılı kadın girişimciler yerel ürünlerini ticarileştirecek ve dünyaya sunacak. 18 ay sürecek ve 523 bin TL'ye mal olacak projede, kadın girişimciliğini destekleyerek üretim ve pazarlama süreçlerini güçlendirmek, yaşam standartları ile yerel ürünlerden elde edilen katma değeri artırmak ve bu yollarla bölgenin kalkınmasına katkıda bulunarak, çevre bölgelerle olan sosyal-ekonomik farkı kapatmak amaçlanıyor. Bu kapsamda Polatlı'da marka değeri taşıyan yerel ürün olarak pancar pekmezi yenilikçi yöntemlerle üretilecek ve ticarileştirilecek. Ürünün uluslararası pazara sunulması için pazar ağı geliştirilecek. Gelişen pazar ve satış ağı sayesinde S.S. Anadolu Bacıları Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin “PANPEK” markasının değeri artırılacak. Proje ile tarım sanayisinde gelir getirici faaliyetlerin geliştirilmesi ve Polatlı'da kadın istihdamının ve kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, “Pancar pekmezinin yenilikçi ürünlerle üretilmesi ve ticarileşmesini destekliyoruz. Pancar pekmezinin uluslararası pazarda da yerini alması için kadın girişimcilerimizi destekliyoruz“ dedi.