Konuyla ilgili bir açıklama yapan Kon TV Genel Yayın Yönetmeni Nurettin Bay, Anadolu medyasının milletin gür sesi olarak milli iradenin gücüne her zaman güç kattığına dikkat çekerek, “Anadolu medyasının milli iradenin merkezi olan TBMM’de temsil edilmesi Anadolu medyasına güç katacağı gibi Anadolu insanının da en güçlü sesi olacaktır. Bu anlamda Sinan Burhan’ın Mecliste yer alması tüm Anadolu medyasının arzusu ve isteğidir. Her dönemde milli iradenin yanında saf tutan Anadolu medyasının bu talebinin kabul göreceğine yürekten inanıyoruz” dedi.

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkan Yardımcısı ve Çay TV Genel Müdürü Hasan Yavuz Bakır ise, “Bizler her zaman milletin değerlerinin yanında yer aldık. Darbelere karşı durduk. İlk olarak 60 yerel televizyon kanalı ile 28 Şubat darbesine karşı çıktık. O dönem yerel medya organları Ankara’ya gelerek bir açıklama yaptık. Rahmetli Erbakan Hoca’nın ve milli iradenin yanında yer aldık” diyerek yerel medyanın öneminin altını çizdi.

Elazığ’da yayın yapan Kanal Fırat Televizyonu Genel Yayın Yönetmesi Zeki Akbıyık da, “Anadolu kanallarının sorunlarını çözmek için 20 yıldır çaba sarf ediyoruz. Doğudan batıya her ilde beraber çalıştığımız kuruluşlar var. Yerel medyanın sesi olmak için çabalıyoruz. Yerel medyayı temsilen Başkanımız Sinan Burhan Meclise girerse yerel gazeteler, radyolar ve gazetelerin en güçlü sesi olacaktır. Yerel medyaya sahip çıkacağız. Yerel medya her daim millete ve onun değerlerine sahip çıkmıştır. Başkanımız Sinan Burhan’ı Mecliste görmek istiyoruz” dedi.

Ordu Altaş TV Genel Müdürü Doğan Deniz milli iradeye her zaman yerel medyanın sahip çıktığını belirterek şunları söyledi:

"17-25 Aralık FETÖ darbesine Karşı 142 yerel medya kuruluşu ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret edip destek verdik. 15 Temmuz darbe gecesi yerel kanallar vasıtasıyla halkımızı alanlara davet ettik. 30 gün meydanlardan yayın yaptık. 16 Nisan Cumhurbaşkanlığı referandumunda 548 yerel medya ile Külliyeye çıkarak Cumhurbaşkanımızla görüştük. Bu kampanyada aktif olarak yer aldık. Evet çıkması için destek olduk. Yerel medyaya sahip çıkılması gerekir. Yerel medya millete yakındır. Milletin meclisinde yerel medya da temsil edilmelidir. Bu temsili de Sinan Burhan Başkanımız en güzel şekilde yerine getirecektir.”