Uluslararası finans çevreleri ve bizzat ABD Başkanı Donald Trump tarafından başlatılan Türkiye’ye ekonomik olarak diz çöktürme çalışmalarına Anadolu Medyası da dolar bozdurarak ’dur’ dedi.

Bu sabah döviz bürosuna giderek dolar bozduran Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan yerel medya olarak, ’Dövizini sat ülkeni satma’ kampanyası başlatıyoruz diyerek şunları söyledi:

“Kurtuluş savaşında Kuvâ-yi Milliye’ye destek veren yerel medya şimdi de ekonomik kurtuluş savaşına destek verecek. Bizler gezi olaylarında Cumhurbaşkanımızın yanında yer aldık. 17-25 hukuk darbesine karşı Sayın Erdoğan ile görüşerek destek verdik. 15 Temmuz darbesine karşı direndik. Halkımızı darbeye karşı Anadolu da bizler sokağa çağırdık. Şimdi de ekonomik darbe yapmak istiyorlar. İktidar ve muhalefetiyle bu darbeye dur diyeceğiz.”

Anadolu Yayıncılar Derneği üyesi 328 yerel gazete ve televizyonun bu kampanyaya katılacağını belirtilirken yerel medya mensupları yapacağı yayınlarla ekonomik kriz ve darbenin arka planını da halka anlatacağı kaydedildi.