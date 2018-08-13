Diğer
Kategoriler
13 Ağustos 2018 12:02

Anadolu Yayıncılarından Kampanya: "Dolarını sat vatanı satma"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dolardaki artış ve spekülasyonlara ’dur’ demek için başlatılan döviz bozdur kampanyasına Anadolu Yayıncılar Derneği de katıldı.

Anadolu Yayıncılarından Kampanya:

13 Ağustos 2018 12:02

Uluslararası finans çevreleri ve bizzat ABD Başkanı Donald Trump tarafından başlatılan Türkiye’ye ekonomik olarak diz çöktürme çalışmalarına Anadolu Medyası da dolar bozdurarak ’dur’ dedi.


Bu sabah döviz bürosuna giderek dolar bozduran Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan yerel medya olarak, ’Dövizini sat ülkeni satma’ kampanyası başlatıyoruz diyerek şunları söyledi:


“Kurtuluş savaşında Kuvâ-yi Milliye’ye destek veren yerel medya şimdi de ekonomik kurtuluş savaşına destek verecek. Bizler gezi olaylarında Cumhurbaşkanımızın yanında yer aldık. 17-25 hukuk darbesine karşı Sayın Erdoğan ile görüşerek destek verdik. 15 Temmuz darbesine karşı direndik. Halkımızı darbeye karşı Anadolu da bizler sokağa çağırdık. Şimdi de ekonomik darbe yapmak istiyorlar. İktidar ve muhalefetiyle bu darbeye dur diyeceğiz.”


Anadolu Yayıncılar Derneği üyesi 328 yerel gazete ve televizyonun bu kampanyaya katılacağını belirtilirken yerel medya mensupları yapacağı yayınlarla ekonomik kriz ve darbenin arka planını da halka anlatacağı kaydedildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    34°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç