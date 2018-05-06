Anadolu’dan TOKİ’ye talep yağıyor

İstanbul’da 605 konutumuza yaklaşık 17 bin, Kütahya’da bin 51 konutumuza 8 bin 70, Adana Seyhan’da 88 konutumuza 413, Erzurum Palandöken’de 114 konutumuza bin 827 başvuru yapıldı. Dolayısıyla yaptığımız konutlardan çok daha fazla talep geliyor. İdare olarak bu talebi karşılamak için çalışıyoruz” dedi.

Özellikle gelişmekte olan ve yeni sanayi sitelerinin inşa edileceği illerden yoğun bir konut talebinin geldiğini vurgulayan

TOKİ Başkanı Ergün Turan, “Aksaray’da bin 600 iş yerini kapsayan sanayi sitesi inşa ediyoruz. Bu bölgeden yoğun bir konut talebi geliyor. Aksaray ilimizde satışını gerçekleştirdiğimiz 377 konutumuza 7 bin 341 başvuru yapıldı” diye konuştu.

İdarenin ülkenin dört bir yanında inşa ettiği projeler ile yeni istihdam alanı ve yeni iş olanakları oluşturduğunu belirten Turan, “Bu istihdam alanlarının oluşması ile büyükşehirlere göçün önüne geçiliyor. Örneğin Karaman Organize Sanayi Bölgesi’nde çalışan alt gelir grubundaki vatandaşlarımız kira öder gibi ev sahibi olacaklar. Önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde bu alan 15-20 bin nüfusun yaşayacağı yeni bir Karaman merkezi olacak. Bu bölge yeni bir istihdam alanı oluşturacak. Böylelikle vatandaşlarımızın hem barınma hem de iş sorunu çözülecek. Karaman’da inşa edip satışa sunduğumuz 54 konutumuza vatandaşlarımızdan 761 kişi başvuruda bulundu ”ifadelerini kullandı.

Diyarbakır’da 808 konuta 9 bin 327 başvuru yapıldı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde terörün yıktığı alanları yeniden inşa ettiklerini söyleyen Turan, “Terör dolayısıyla mağdur olan vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını karşılamak için bölgeye dönük büyük bir konut hamlesi başlattık. Şırnak’ta ve Diyarbakır’da yapımını tamamladığımız konutlarımızı vatandaşlarımıza teslim ettik. Satışa sunduğumuz konutlara 5-10 katı müracaat geliyor. Geçtiğimiz aylarda satışa sunup kurasını yaptığımız 808 konutumuza 9 bin 327 başvur yapıldı. İdare olarak vatandaşlarımızın bu talebini karşılamak için çalışıyoruz” açıklamasında bulundu.

İstanbul’da 605 konuta 16 bin başvuru

İstanbul Kayaşehir’de yatay mimari ve mahalle konsepti ile inşa edip 25 Nisan’da kura ile hak sahiplerini belirledikleri 605 konuta yoğun bir başvuru geldiğini belirten Turan, "Bu konutlara 10 gün içinde toplam 16 bin 161 başvuru olmuştur. Bu başvuruların içinde 667 engelli vatandaşımız ve 262 şehit ailesi bulunmaktadır" dedi.

Turan, ayrıca İstanbul Şile’de 20 Nisan’da kurasını yaptıkları 103 konuta da 882 vatandaşın başvuruda bulunduğunu söyledi.

Trabzon Pelitli’de 41 konuta 893 başvuru yapıldı

Trabzon Pelitli’de kentsel dönüşüm projesi kapsamında inşa ettikleri 41 konuta 893 vatandaşın başvuruda bulunduğunu söyleyen Turan, “Konutlarımızın kurasını 29 Ocak günü gerçekleştirdik. Projemiz içerisinde ayrıca cami ve ticaret merkezi bulunuyor. Trabzon’un yöresel mimarisine uygun şekilde bina cephelerinde ahşap kaplamalar, zemin kat seviyesinde taş kaplamalar kullandık” diye konuştu.

Şehirlerde konutlar inşa ederken kent nüfusunun durumunu ve TÜİK verilerini dikkate aldıklarını vurgulayan Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şehirlerimizin mevcut ve gelecekteki nüfusunu dikkate alarak planlamalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bunu yaparak gelecek yıllara oluşacak konut ihtiyacının karşılanmasını konusunda önemli bir adım atıyoruz. Vatandaşları konut sahibi yaparken göç sorununa da çözüm getiriyoruz. Vatandaşlarımızı kendi şehirlerinde ev sahibi yaparak göçü de doğal yolla engelliyoruz. İnsanın şehirle en önemli bağı, orada ev sahibi olmasıdır. Şehirlerimizde insanlarımızın en temel ihtiyacı olan barınma ihtiyacı karşılanırsa göçün önüne geçilir. Şehirlerimizin planlı konut üretimiyle gelişimini sağlayıp, yeni yaşam alanları oluşturarak göç önlenebilir.”

TOKİ’nin 8 bin 327 konutu satışa çıktı

Ağırlıklı motivasyonlarının TOKİ olmazsa konut sahibi olamayacak vatandaşları ev sahibi yapmak olduğunu belirten Turan, son 3,5 yıldır yapılan konutların yüzde 95’inin, 2017 yılında yapılanların ise yüzde 98’inin alt ve orta gelir grubu için yapılan sosyal konutlar olduğunu söyledi. Şu anda 38 ilde 8 bin 327 konutun açık satışta olduğunu belirten Turan, projelere göre farklılık gösteren konut fiyatlarının 67 bin TL’den, taksitlerin ise 269 TL’den başladığını ifade etti. Konut satış fiyatlarının, taksitlerin ve başvuru şartlarının TOKİ’nin web sayfasında yer aldığını hatırlatan Turan, satışa sunulan konutların Adana’da 118, Adıyaman’da 155, Afyon’da 35, Ankara’da bin 46, Antalya’da 5, Ardahan’da 73, Balıkesir’de 384, Bilecik’te 25, Bitlis’te 4, Bursa’da 120, Çankırı’da 13, Denizli’de 11, Düzce’de 134, Edirne’de 3, Eskişehir’de 40, Gaziantep’te 749, Hatay’da 645, Isparta’da 5, Kars’ta 3, Kastamonu’da 26, Kayseri’de 205, Kocaeli’de 14, Konya’da 78, Kütahya’da 26, Kırıkkale’da 18, Kırşehir’de 738, Malatya’da 72, Mardin’de 107, Niğde’da 61, Sakarya’da 338, Sivas’ta 812, Samsun’da 751, Şanlıurfa’da bin 3, Trabzon’da 8, Uşak’ta 50, Yozgat’ta 246, Van’da 65, Zonguldak’ta 141 konuttan oluştuğunu kaydetti.