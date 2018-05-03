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03 Mayıs 2018 14:53

Anadolu’nun tüm renklerine ev sahipliği yapan Muş uluslararası sempozyumda ele alınacak

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı ve Muş Alparslan Üniversitesi iş birliğiyle 10-12 Mayıs tarihlerinde Muş Alparslan Üniversitesinde "Muş Uluslararası Sempozyumu" düzenlenecek.

Anadolu’nun tüm renklerine ev sahipliği yapan Muş uluslararası sempozyumda ele alınacak

03 Mayıs 2018 14:53


Sempozyum 10 Mayıs günü Muş Alparslan Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki açılış konuşmaları ile başlayacak ve Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat’ın üniversite ile ilgili yapacağı sunumu da içeren, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan başkanlığında yapılacak açılış oturumu ile devam edecek. İki gün sürecek sempozyumda Anadolu’nun giriş kapısı olan ve tarih boyunca pek çok kültüre ev sahipliği yapan Muş’un tarihi, coğrafi, idari, siyasi, ekonomik, sosyo-kültürel özellikleri bilim insanları ve araştırmacılar tarafından sunulacak 78 bildiri ile ele alınacak.




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