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09 Ocak 2017 19:39

Anayasa değişiklik teklifi görüşmeleri

Anayasa değişiklik teklifi görüşmeleri

09 Ocak 2017 19:39

ANKARA (İHA) – CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, “Anayasamızın, devletimizin en temel dayanaklarıyla oynayan böyle bir tasarıdan milletin haberi olmadan alelacele, komisyonlarda, Genel Kurulda bu tasarıyı görüşme durumunda kalıyoruz. Konunun toplumun hiçbir kesimiyle müzakere edilmediği ortadadır” dedi.
Anayasa değişiklik teklifi TBMM Genel Kurulunda görüşülüyor. Görüşmeler sırasında konuşan CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Türkiye’ye sahip çıkmak için kürsüye çıktığını belirterek, “Buraya seçilerek gelmiş siz milletvekilleri gibi, bende bütün siyasi ömrümü bu kutsal çatı altında geçirmiş biri olarak milletime karşı bu noktada konuşmak zorunda olduğumu düşünüyorum. Belki bir daha böyle bir şans hiçbirimiz için olmayacaktır. Türkiye’mizin tarih ve gelecekle hesaplaşmasında oyumuzla, duruşumuzla bir rol oynayacağımız, bir görev anının, bir sorumluluk ortamının içindeyiz. Ne yazık ki böyle bir tarihi karar anına bizi taşıyan müellifi bilinmeyen ama daha içeriği belli değilken, boş kağıt imzalatılarak önümüze getirilen bir projedir. Bu projenin müellifi belli değildir, ama arkasındaki siyasi irade bellidir Bu proje alelacele telaşla hazırlanmış, hukuki, siyasi olgunlaşmadan uzak bir sipariş projedir. Milletin egemenliğini, Meclisin üstünlüğü anlayışını temel alan bir asırlık siyasi geleneğimizi tahrip edecek, milli siyasi kültürümüzü çökertecek, millet egemenliği yerine şahıs hegemonyasını ikame edecek bu tasarı bugün önümüzde duruyor” ifadelerini kullandı.
Baykal, tekliften Türk halkının haberi olmadığını belirterek, “Anayasamızın, devletimizin en temel dayanaklarıyla oynayan böyle bir tasarıdan milletin haberi olmadan alelacele, komisyonlarda, Genel Kurulda bu tasarıyı görüşme durumunda kalıyoruz. Konunun toplumun hiçbir kesimiyle müzakere edilmediği ortadadır. Üniversitelerin, hukuk fakülteleri’nin, baroların, sendikaların, esnaf kuruluşlarımızın, milletin haberi yoktur. Sanki milleti haber etmeden, milleti uyarmadan işi olup bittiye getirme çabası vardır” dedi.
Milletin bilgilendirilmesi gerektiğinin altını çizen Baykal, OHAL’in kapsamı dışında kullanıldığını iddia etti. Baykal, “163 general tutuklu, bin 560 yüksek yargıç, Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi ve HSYK üyesi tutuklu, 2 bin 194 hakim ve savcı tutuklu, 6 bin 269 subay tutuklu, 80 bin kamu personeli ihraç edilmiş, 40 bin kamu personeli soruşturuluyor, 230 şirkete kayyum atandı. Hala her yeni kararname ile yüzlerce kişinin işine son veriliyor. OHAL kararları yargı süzgecinden geçirilebilmiş, yargı denetimi altına alınabilmiş değil. Cumhuriyet tarihinin en kanlı terör saldırılarını yaşıyoruz. 1,5 yılda 38 terör saldırısında 516 kişi hayatını kaybetti. Sadece son altı ayda OHAL döneminde 17 saldırıda 214 kişi hayatını kaybetti” şeklinde konuştu.



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