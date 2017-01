Anayasa değişiklik teklifi görüşmeleri

ANKARA (İHA) – HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, “Anayasalar dünyanın her tarafında toplum, kamu için yapılır. Anayasa toplumsal bir sözleşmedir” dedi.

Anayasa değişiklik teklifi TBMM Genel Kurulunda görüşülüyor. HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş değişiklik teklifi üzerine konuşma yaparken, bu esnada tutuklu milletvekillerinin fotoğrafları kürsüde bulundu. Beştaş, “Anayasalar dünyanın her tarafında toplum, kamu için yapılır. Anayasa toplumsal bir sözleşmedir. Sözleşmenin tarafları yoksa o sözleşme yapma özelliği baştan beri sakatlanmıştır” dedi.

OHAL’e değinen Beştaş, “OHAL’de 177 medya kuruluşu kapatıldı. 10 bine yakın medya çalışanı ve gazeteci işsiz kaldı. 144 gazeteci hala cezaevinde. OHAL’de 164 kadın erkekler tarafından katledildi. 23 Temmuz’dan bu yana 13 Kanun Hükmünde Kararname ile 95 bin 7544 kişi kamu görevinden ihraç edildi ve her gün bu rakam artarak devam etmektedir. 76 belediye eş başkanı tutuklu ve 33’ü kadın eş başkanı. 56 belediyeye kayyum atandı, şu anda 56 belediyede belediyecilik yapılmıyor” ifadelerini kullandı.