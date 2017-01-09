Diğer
Kategoriler
09 Ocak 2017 20:19

Anayasa değişiklik teklifi görüşmeleri

Anayasa değişiklik teklifi görüşmeleri

09 Ocak 2017 20:19

ANKARA (İHA) – HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, “Anayasalar dünyanın her tarafında toplum, kamu için yapılır. Anayasa toplumsal bir sözleşmedir” dedi.
Anayasa değişiklik teklifi TBMM Genel Kurulunda görüşülüyor. HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş değişiklik teklifi üzerine konuşma yaparken, bu esnada tutuklu milletvekillerinin fotoğrafları kürsüde bulundu. Beştaş, “Anayasalar dünyanın her tarafında toplum, kamu için yapılır. Anayasa toplumsal bir sözleşmedir. Sözleşmenin tarafları yoksa o sözleşme yapma özelliği baştan beri sakatlanmıştır” dedi.
OHAL’e değinen Beştaş, “OHAL’de 177 medya kuruluşu kapatıldı. 10 bine yakın medya çalışanı ve gazeteci işsiz kaldı. 144 gazeteci hala cezaevinde. OHAL’de 164 kadın erkekler tarafından katledildi. 23 Temmuz’dan bu yana 13 Kanun Hükmünde Kararname ile 95 bin 7544 kişi kamu görevinden ihraç edildi ve her gün bu rakam artarak devam etmektedir. 76 belediye eş başkanı tutuklu ve 33’ü kadın eş başkanı. 56 belediyeye kayyum atandı, şu anda 56 belediyede belediyecilik yapılmıyor” ifadelerini kullandı.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
-1
°
C
Kar Yağışlı
  • Salı
    Kar Yağışlı
    -1°C
  • Çarşamba
    Kar Yağışlı
    2°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    2°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    -2°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç