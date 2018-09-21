Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı akredite oldu

Avrupa Anestezi Derneği yetkilileri, ‘Hospital Visiting and Training Accreditation' programı çerçevesinde Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalını ziyaret etti.

Ziyaret ve incelemeler sonrası Anabilim Dalı Anesteziyoloji Eğitimi Uluslararası akreditasyon belgesi almaya layık görüldü. Prof. Dr. Ömer Kurtipek başkanlığındaki akreditasyon ekibi şu akademik isimlerden oluştu:

“Prof. Dr. Berrin Günaydın, Doç. Dr. Nurdan Bedirli, Doç. Dr. Kutluk Pampal ve Dr. Selin Erel. ESA Akreditasyon Kurulu'nda ise şu isimler yer aldı: Prof. Thomas Sieber ve Prof. Olegs Sabelnikov.”

Prof. Dr. Berrin Günaydın, Gazi Hastanesi olarak ikinci kez bir Anabilim Dalının bu akreditasyon belgesini almaya hak kazandığını belirterek, ESA Akreditasyon Kurulu'nun hastanedeki çalışmalardan çok memnun kaldığını ifade etti.