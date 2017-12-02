ANKAmall Alışveriş Merkezi’nde şüpheli ölüm

Olay, ANKAmall Alışveriş Merkezi’nde bulunan bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah dükkanı açmaya gelen iş yeri çalışanları bir kişinin hareketsiz bedeniyle karşılaştı. Olayı hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri gencin öldüğünü tespit ederken, durumu savcıya bildirdiler. Yapılan incelemede ölen kişinin kafede çalışan 28 yaşındaki bir genç olduğu belirlendi. Olay yerine gelen savcının ilk incelemelerinden ismi açıklanmayan gencin cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Gencin ölüm sebebinin yapılacak otopsiden sonra belirleneceği bildirildi.