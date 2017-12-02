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02 Aralık 2017 12:50

ANKAmall Alışveriş Merkezi’nde şüpheli ölüm

Başkent’in en büyük alışveriş merkezlerinden biri olan ANKAmall’ın en üst katında ceset bulundu.

ANKAmall Alışveriş Merkezi’nde şüpheli ölüm

02 Aralık 2017 12:50


Olay, ANKAmall Alışveriş Merkezi’nde bulunan bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah dükkanı açmaya gelen iş yeri çalışanları bir kişinin hareketsiz bedeniyle karşılaştı. Olayı hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri gencin öldüğünü tespit ederken, durumu savcıya bildirdiler. Yapılan incelemede ölen kişinin kafede çalışan 28 yaşındaki bir genç olduğu belirlendi. Olay yerine gelen savcının ilk incelemelerinden ismi açıklanmayan gencin cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Gencin ölüm sebebinin yapılacak otopsiden sonra belirleneceği bildirildi.




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