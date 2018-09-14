Ankamall AVM'de intihar girişimi

Ankara'daki Ankamall Alışveriş Merkezi'nde (AVM) intihar etmeye kalkan kadın paniğe neden oldu. Kadının polis tarafından ikna edilmesiyle durum normale döndü.

Olay, Yenimahalle'de ilçesindeki Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi henüz öğrenilemeyen bir kadın, Mevlana Bulvarı ile Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nın kesişiminde bulunan Ankamall AVM'nin yemek katındaki terasa çıktı. İntihar edeceğini söyleyen genç kadını fark eden vatandaşlar, durumu ilgililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Kadının, polis ekiplerince ikna edilmesi üzerine durum normale döndü.