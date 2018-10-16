Ankara Adliyesinin tek çatıda toplanması için büyük gelişme

Milliyetçi Avukatlar Grubu ve Baroda Birlik Grubu'nun Ankara Barosu Başkanlığı için ortak adayı Av. Gencer Özdemir, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ile Ankara Adliyesinin tek yerde toplanması konusunda görüş alışverişinde bulundu. Av. Özdemir, Başkan Tuna ile yaptığı görüşmeyi değerlendirirken Ankara Adliyesinin tek çatı altında toplanması konusunda ümitli olduğunu açıkladı.

Ankara Barosu'nun 20-21 Ekim tarihleri arasında yapılacak genel kurulu öncesi seçim çalışmalarını sürdüren Av. Gencer Özdemir, yönetiminde yer alacak heyetle birlikte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'yı ziyaret etti. Milliyetçi Avukatlar Grubu ve Baroda Birlik Grubu, Başkan adayı Av. Gencer Özdemir, ziyaretiyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Tüm Başkentliler açısından şu anda Ankara'da belki de en büyük sorun adliyelerin tek çatı altında toplanamaması olayıdır. Gerçekten bu büyük sorun, şahsi beklenti ve hesaplardan çok daha önemlidir. Bizler, bunun için uzun süreden beri bir çalışma yürütüyoruz. Geldiğimiz noktada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mustafa Tuna Beyle bizleri umutlandıran bir görüşme yaptık. Yapmış olduğumuz görüşmede mevcut Sıhhiye Adliyesine 12 kilometre uzaklıkta bir yer üzerinde görüş alışverişinde bulunduk. Adalet Kampüsü, metro hattının da kampüs içine kadar gidebileceği 980 bin 332 metrekarelik bir alana inşa edilebilecek konumda. Söz konusu yere ayrıca, 5 alternatif yolla gidilebilecek. Tek Adliye Projesi'ni görüştüğümüz Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Tuna'ya göstermiş olduğu ilgiden dolayı tüm meslektaşlarım adına teşekkür ediyorum. Ankara'da tek adliye elbette ki hepimizin derdidir. Allah'ın izniyle bu hafta sonu seçimden zaferle ayrılarak sorunu çözeceğiz.”