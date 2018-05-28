Ankara Anadolu İşitme Engelliler Basketbol Takımı Süper Lig’e yükseldi

Ligi (TİEBL) Play-Off Final Grubundan çıkarak, Türkiye İşitme Engelliler Basketbol Süper Ligi’ne yükselme başarısı gösterdi.

24-26 Mayıs 2018 tarihleri arası Samsun’da yapılan Türkiye İşitme Engelliler Basketbol Süper Ligi’ne yükselme terfi müsabakalarına katılan Ankara Anadolu İşitme Engelliler Basketbol Takımı, Kahramanmaraş İşitme Engelliler Basketbol Takımını, İzmir İşitme Engelliler Basketbol Takımlarıya grupta mücadele etti. Grubu ikinci sırada tamamlayan Ankara Sincan İşitme Engelliler Basketbol Takımı, eleme maçlarındaki performansıyla rakiplerini yenerek Basketbol Süper Lig’e yükselmeyi başardı. Kulüp Başkan Bülent Tekin yaptığı açıklamada; "Süper Lig’e çıkan işitme engelliler basketbol takımımızı gösterdikleri performanstan dolayı tebrik ediyorum. Bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. İnşallah bu ligde kalıcı olacağız. İmkanlarımız ölçüsünde sporculara her zaman destek olduğumuz gibi bundan sonrada olmaya devam edeceğiz. Sporcu kardeşlerimi bu başarılarından dolayı kutluyorum" dedi.