Diğer
Kategoriler
28 Mayıs 2018 15:29

Ankara Anadolu İşitme Engelliler Basketbol Takımı Süper Lig’e yükseldi

Ankara Anadolu İşitme Engelliler Basketbol Takımı, Samsun’da düzenlenen Türkiye İşitme Engelliler Basketbol 1.

Ankara Anadolu İşitme Engelliler Basketbol Takımı Süper Lig’e yükseldi

28 Mayıs 2018 15:29

Ligi (TİEBL) Play-Off Final Grubundan çıkarak, Türkiye İşitme Engelliler Basketbol Süper Ligi’ne yükselme başarısı gösterdi.


24-26 Mayıs 2018 tarihleri arası Samsun’da yapılan Türkiye İşitme Engelliler Basketbol Süper Ligi’ne yükselme terfi müsabakalarına katılan Ankara Anadolu İşitme Engelliler Basketbol Takımı, Kahramanmaraş İşitme Engelliler Basketbol Takımını, İzmir İşitme Engelliler Basketbol Takımlarıya grupta mücadele etti. Grubu ikinci sırada tamamlayan Ankara Sincan İşitme Engelliler Basketbol Takımı, eleme maçlarındaki performansıyla rakiplerini yenerek Basketbol Süper Lig’e yükselmeyi başardı. Kulüp Başkan Bülent Tekin yaptığı açıklamada; "Süper Lig’e çıkan işitme engelliler basketbol takımımızı gösterdikleri performanstan dolayı tebrik ediyorum. Bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. İnşallah bu ligde kalıcı olacağız. İmkanlarımız ölçüsünde sporculara her zaman destek olduğumuz gibi bundan sonrada olmaya devam edeceğiz. Sporcu kardeşlerimi bu başarılarından dolayı kutluyorum" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
24
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    25°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç