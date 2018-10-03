Ankara Barosu başkan adayı Özdemir'den Anıtkabir'e ziyaret

Ankara Barosunun başkanlık seçiminde ittifak kararı alan Milliyetçi Avukatlar Grubu ve Baroda Birlik Grubu, başkan adayı avukat Gencer Özdemir'in başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret etti.

Milliyetçi Avukatlar Grubu ve Baroda Birlik Grubu, Ankara Barosunun 20-21 Ekim tarihleri arasında yapılacak kongresinde ittifak kararı almış, ortak aday olarak da avukat Gencer Özdemir'i destekleme kararı almıştı. Kongre için çalışmalara hız kesmeden devam eden Özdemir, Milliyetçi Avukatlar Grubu ve Baroda Birlik Grubu'na üye avukatlarla Anıtkabir'i ziyaret etti. Aslanlı Yol'dan yürüyen Özdemir başkanlığındaki heyet, Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi. Burada saygı duruşunda bulunulmasının ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçildi. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Özdemir, deftere şunları yazdı:

“Başbuğ Aziz Atatürk; Milliyetçi Avukatlar Grubu ve Baroda Birlik Grubu'na mensup saygıdeğer meslektaşlarımla birlikte manevi huzuruna çıkmış bulunmaktayız. Hukuka, ahlaka, mesleğin onuruna ve kurallarına uygun davranacağına namusu ve vicdanı üzerine yemin etmiş avukatlar olarak yeminimizin şuuru ile milli ve manevi değerlerinden taviz vermeden açmış olduğunuz yolda yürümeye devam edeceğiz. Bu itibarla gururluyuz, inançlıyız, kararlıyız. Başta zatı aliniz olmak üzere bütün silah arkadaşlarınızı, aynı zamanda tüm şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyoruz. Ruhunuz şad, mekanınız cennet olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene.”