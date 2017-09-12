Ankara bu düğünü konuştu

Düğün, siyaset ve iş dünyasından birçok ismi bir araya getirdi.

İş adamı Ahmet Reyiz Yılmaz’ın oğlu Harun Reis Yılmaz, JW Marriott Hotel’de düzenlenen törenle Gizem Bayram ile dünya evine girdi. Düğün, siyaset dünyasından birçok ismi de bir araya getirdi. Bu mutlu gününde duygularını İhlas Haber Ajansı ile paylaşan Ahmet Reyiz Yılmaz, davetlilerin katılımından mutlu olduğunu, eski dostlukların sürdüğünü ve kendilerini bu anlamlı günde yalnız bırakmadıklarından dolayı teşekkür ettiğini ifade etti.

Ankara’nın tanınmış siyaset ve ve iş çevrelerini bir araya getiren düğüne katılanlar arasında eski milletvekilleri Salih Kapusuz, Abdüllatif Şener ve Koray Aydın gibi isimler dikkat çekti. Bu isimler aynı zamanda nikah şahidi oldu.