Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna iftar programında

Ramazan ayı boyunca iftar sofralarına konuk olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna bu kez AK Parti Ankara İl Başkanlığı’nın Gölbaşı ilçesinde düzenlediği iftar programında, Genişletilmiş İl Yönetim Kurulu üyeleriyle orucunu açtı. Programda konuşan AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan yaklaşan 24 Haziran seçimlerine vurgu yaptı. AK Parti İl Teşkilatında kuruluşundan bugüne emek veren herkesin seçimlerde AK Parti için yoğun bir çalışma gerçekleştirdiğine dikkat çeken Özcan, ’’Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı bu seçimlerden galip çıkartacağız ve inşallah başkan yapacağız’’ dedi.

AK Parti İl Teşkilatı’nın kuruluşundan bugüne kadar görev alan siyasetçilerin ve partililerin katıldığı iftar programında Başkan Tuna’ya, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti Ankara Milletvekilleri Ahmet Gündoğdu ve Murat Alparslan ile AK Parti Eski Milletvekillerinden Ayhan Yılmaz ve ilçe başkanları eşlik etti.